Создать порядок в доме — несложная задача, если не забывать об одной важной детали: первым делом нужно избавиться от лишнего. Специалист по организации пространства с многолетним стажем Эллисон Картрайт уверена: определённые предметы не просто захламляют пространство, а мешают поддерживать порядок даже в тех уголках, куда не заглядывают гости.
Она призывает не столько выбрасывать, сколько перерабатывать, отдавать или освобождать дом от балласта разумно. И вот с чего, по её мнению, стоит начать.
Коробка от старого смартфона, планшета или роутера — вещь, которую мы часто храним "на всякий случай". На деле — это просто пыльный реликт, который годами занимает полки. Документы, которые могут быть внутри, стоит сохранить отдельно, а саму упаковку — отправить в переработку. Картрайт уверена: коробки редко пригождаются, а место занимают немалое.
Многие опасаются выбрасывать старые документы, боясь утечки личных данных. Но современный шредер или офисный уничтожитель бумаги решает этот вопрос за секунды. Бумаги теряют актуальность, а между тем образуют целые груды ненужных папок и стопок. Порядок начинается с освобождения от бумаги, которая давно утратила смысл, пишет marieclaire.gr.
Они висят в шкафу месяцами и постепенно портят одежду. Тонкий металл легко деформируется, одежда сползает, плечи вытягиваются. Картрайт предлагает простое решение: заменить все такие вешалки на деревянные или фетровые — и шкаф сразу станет аккуратнее.
Многие хранят одежду в полиэтиленовых чехлах, считая это заботой о чистоте. На самом деле, со временем материал внутри может начать "запариваться", а ткань — тускнеть. Особенно это касается деликатных тканей и натуральных волокон. Если вещь действительно важна — лучше вложить её в тканевый чехол.
По словам Картрайт, ничто так не захламляет дом, как вещи, утратившие смысл. Одинокие носки, которые годами ждут пару, и нижнее бельё, которое давно изношено, не принесут пользы. Эти предметы часто лежат "про запас", хотя никогда не будут надеты. Лучшая тактика — регулярно пересматривать содержимое ящиков и без сожалений расставаться с вещами, потерявшими актуальность и форму.
Убо́рка (также чи́стка) — комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Россия может нанести удар по заводу Taurus в Германии, если по её территории ударят немецкими ракетами. Аналитик Коротченко назвал возможное оружие и последствия.