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Эти 5 вещей отнимают у вас порядок в доме — срочно избавьтесь от них

2:49
Недвижимость

Создать порядок в доме — несложная задача, если не забывать об одной важной детали: первым делом нужно избавиться от лишнего. Специалист по организации пространства с многолетним стажем Эллисон Картрайт уверена: определённые предметы не просто захламляют пространство, а мешают поддерживать порядок даже в тех уголках, куда не заглядывают гости.

беспорядок
Фото: https://commons.wikimedia.org by Maschinenjunge, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
беспорядок

Она призывает не столько выбрасывать, сколько перерабатывать, отдавать или освобождать дом от балласта разумно. И вот с чего, по её мнению, стоит начать.

Пустые коробки от техники — главные пожиратели пространства

Коробка от старого смартфона, планшета или роутера — вещь, которую мы часто храним "на всякий случай". На деле — это просто пыльный реликт, который годами занимает полки. Документы, которые могут быть внутри, стоит сохранить отдельно, а саму упаковку — отправить в переработку. Картрайт уверена: коробки редко пригождаются, а место занимают немалое.

Старые счета и письма — источник тревоги и пыли

Многие опасаются выбрасывать старые документы, боясь утечки личных данных. Но современный шредер или офисный уничтожитель бумаги решает этот вопрос за секунды. Бумаги теряют актуальность, а между тем образуют целые груды ненужных папок и стопок. Порядок начинается с освобождения от бумаги, которая давно утратила смысл, пишет marieclaire.gr.

Металлические вешалки: удобные, но вредные

Они висят в шкафу месяцами и постепенно портят одежду. Тонкий металл легко деформируется, одежда сползает, плечи вытягиваются. Картрайт предлагает простое решение: заменить все такие вешалки на деревянные или фетровые — и шкаф сразу станет аккуратнее.

Пластиковые чехлы для одежды — угроза текстилю

Многие хранят одежду в полиэтиленовых чехлах, считая это заботой о чистоте. На самом деле, со временем материал внутри может начать "запариваться", а ткань — тускнеть. Особенно это касается деликатных тканей и натуральных волокон. Если вещь действительно важна — лучше вложить её в тканевый чехол.

Одинокие носки и старое бельё — прочь из ящиков

По словам Картрайт, ничто так не захламляет дом, как вещи, утратившие смысл. Одинокие носки, которые годами ждут пару, и нижнее бельё, которое давно изношено, не принесут пользы. Эти предметы часто лежат "про запас", хотя никогда не будут надеты. Лучшая тактика — регулярно пересматривать содержимое ящиков и без сожалений расставаться с вещами, потерявшими актуальность и форму.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях. 

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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