Минимализм, стиль, порядок: IKEA показала идеальную тумбу под телевизор

1:47 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Лаконичный скандинавский стиль и функциональность снова сошлись в одной точке. IKEA представила восьмую — самую масштабную и продуманную — версию своей культовой коллекции STOCKHOLM, впервые дебютировавшей ещё в 1985 году. И именно тумба под телевизор стала центральным элементом новой серии.

Фото: Телеграм-канал Иды Галич is licensed under public doman Телевизор

Разработанная дизайнером Олой Вильборгом, она воплощает современное понимание уюта: тёплый дубовый шпон, идеальные пропорции (179x45x56 см), продуманная эргономика и визуальное спокойствие. Эта мебель легко вписывается в интерьер, не привлекая к себе лишнего внимания — но и не теряясь в пространстве.

Дизайн без лишнего: как устроена новая тумба STOCKHOLM

Одна из главных находок в конструкции — раздвижные двери. Они не требуют дополнительного пространства при открытии, что делает эту модель особенно удобной для небольших гостиных или помещений с плотной расстановкой мебели.

Внутренние регулируемые полки позволяют адаптировать хранение под технику и аксессуары: от приставок и колонок до книг и роутера. Ножки обеспечивают устойчивость даже на неровных покрытиях, а сама тумба легко сочетается с настенным креплением для телевизора.

Эстетика порядка: где спрятать всё лишнее

Дверцы закрывают не только содержимое полок, но и… визуальный шум. Все кабели, пульты и геймерские аксессуары можно спрятать за фасадом, не нарушая чистоту интерьера. Это один из тех случаев, когда функциональность не приносится в жертву дизайну — наоборот, она становится его частью.

Уточнения

IKEA (ИКЕА) — основанная в Швеции нидерландская производственно-рознично торговая группа, одна из крупнейших в мире торговых сетей по продаже мебели и товаров для дома.



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