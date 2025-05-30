Из мусора — в интерьер мечты: как в Швейцарии экономят на мебели

После переезда в Швейцарию испанский блогер Давид Кастильо решил делиться с подписчиками деталями своей новой жизни. Одно из его видео неожиданно стало вирусным. Причина — не живописные пейзажи, а… старая вешалка и шкаф, оставленные у тротуара.
Давид был искренне поражён тем, насколько просто и цивилизованно в Швейцарии организована передача мебели: аккуратные предметы интерьера, выставленные на улице, сопровождаются табличкой "Бесплатно. Заберите, если нужно".
Шкафчики, вешалки, рамки для картин — всё в хорошем состоянии и пригодно к использованию. В видео блогер комментирует с лёгкой иронией: в Цюрихе, Женеве и Базеле такие находки — норма. Он сам не стал терять времени: погрузил вещи в машину, донёс до своей квартиры и привёл в порядок с помощью клея, отвёртки и дезинфицирующего средства.
В Швейцарии работает негласная система: если предмет ещё может кому-то пригодиться — его просто выставляют на улицу. Так сокращаются отходы и одновременно экономятся деньги — как на вывозе мусора, так и на покупке новых вещей.
Один из комментаторов объясняет: вывоз мебели может стоить дорого, и люди предпочитают подарить вещь незнакомцу, чем платить налог.
Швейца́рия — государство в Центральной Европе, федеративная республика, состоящая из 26 кантонов с федеральными властями в Берне.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Россия может нанести удар по заводу Taurus в Германии, если по её территории ударят немецкими ракетами. Аналитик Коротченко назвал возможное оружие и последствия.