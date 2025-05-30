Из мусора — в интерьер мечты: как в Швейцарии экономят на мебели

1:27 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

После переезда в Швейцарию испанский блогер Давид Кастильо решил делиться с подписчиками деталями своей новой жизни. Одно из его видео неожиданно стало вирусным. Причина — не живописные пейзажи, а… старая вешалка и шкаф, оставленные у тротуара.

Фото: commons.wikimedia.org by Almc1217, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ мебель

Давид был искренне поражён тем, насколько просто и цивилизованно в Швейцарии организована передача мебели: аккуратные предметы интерьера, выставленные на улице, сопровождаются табличкой "Бесплатно. Заберите, если нужно".

Мебель — не на свалку, а в добрые руки

Шкафчики, вешалки, рамки для картин — всё в хорошем состоянии и пригодно к использованию. В видео блогер комментирует с лёгкой иронией: в Цюрихе, Женеве и Базеле такие находки — норма. Он сам не стал терять времени: погрузил вещи в машину, донёс до своей квартиры и привёл в порядок с помощью клея, отвёртки и дезинфицирующего средства.

Культура повторного использования

В Швейцарии работает негласная система: если предмет ещё может кому-то пригодиться — его просто выставляют на улицу. Так сокращаются отходы и одновременно экономятся деньги — как на вывозе мусора, так и на покупке новых вещей.

Один из комментаторов объясняет: вывоз мебели может стоить дорого, и люди предпочитают подарить вещь незнакомцу, чем платить налог.

Уточнения

Швейца́рия — государство в Центральной Европе, федеративная республика, состоящая из 26 кантонов с федеральными властями в Берне.



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