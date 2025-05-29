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Зачем кладут шарики из фольги в морозилку: секрет, который экономит деньги и нервы

Недвижимость

Алюминиевая фольга может не только хранить еду, но и спасать морозильник от наледи и лишних затрат на электроэнергию. Всё, что нужно — сделать из неё небольшие шарики и положить внутрь камеры.

Фольга
Фото: freepik by fabrikasimf, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Фольга

Морозильная камера — один из самых энергоемких приборов в доме. Из-за постоянного открытия дверцы туда попадает влага, которая превращается в иней и лёд. В результате морозилка начинает работать с перегрузкой, а внутри появляются неприятные запахи.

Но есть простой трюк: алюминиевые шарики. Они впитывают влагу, предотвращая образование наледи, а также равномерно распределяют холод, помогая поддерживать стабильную температуру.

Дополнительный бонус — снижение нагрузки на компрессор, а значит, и меньшее энергопотребление, пишет newsbomb.gr.

Уточнения

Фольга́ (лат. folium — «лист») — металлическая «бумага», тонкий (толщиной до 0,2 мм) и гибкий лист из алюминия, олова, меди, серебра, золота и других металлов и сплавов. Как правило, малая толщина достигается путем проката цветных металлов. 

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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