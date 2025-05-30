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Забудьте о навесах: превратите балкон в уютный оазис с помощью новых решений

2:09
Недвижимость

Если вы устали от неприглядных тентов на балконе, которые лишь защищают от взглядов соседей, но портят внешний вид, пора узнать о более стильных и современных решениях. Moderna предлагает легкие, элегантные варианты, которые превратят ваш балкон в настоящий оазис уединения и комфорта.

Балкон застеклённый
Фото: https://commons.wikimedia.org by Lumon usp, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Балкон застеклённый

Почему классический навес устарел?

Навесы для балконов часто выглядят громоздко и устаревшими. В то время как современный дизайн стремится объединить функциональность и эстетику, создавая пространства, где хочется отдыхать, работать или принимать гостей.

Большие террасы — мечта многих, но даже маленький балкон можно сделать уютным, если подобрать правильные решения.

Современные альтернативы тентам

Одним из популярных вариантов становятся балконные брезенты — легкие ткани, которые пропускают свет, но скрывают пространство от посторонних глаз. Они долговечны, устойчивы к ультрафиолету и легко ухаживаются.

Их дизайн напоминает изящные берберские палатки, придавая балкону загадочный и уютный вид.

Деревянные и металлические решетки с растениями

Еще более стильный вариант — дизайнерские решетки из дерева или черного металла с узорами листьев, напоминающими азиатские тени.

Они отлично украшают балкон и обеспечивают конфиденциальность, особенно если дополнить их вьющимися растениями и цветами.

Решетки легко устанавливаются, особенно если имеют ножки или широкое основание с плантатором.

Можно расположить несколько таких секций по всей длине балкона — это относительно недорого, а эффект с живой зеленью и подсветкой будет впечатляющим.

Создайте свой идеальный уголок

Открытое пространство — это возможность для отдыха, общения, работы и даже мини-парти.

Неважно, большой у вас балкон или маленькая терраса, главное — правильно обустроить его, обеспечив уют и приватность без ущерба для стиля.

Уточнения

Балко́н (итал. balcone от лат. balcus "балка") в архитектуре — разновидность террасы: площадка с перилами, укреплённая на выступающих из стены балках или над выступом нижнего этажа. Современные модели выступают из плоскости стены фасада здания в виде ограждённой площадки. Бывают, как правило, открытыми и неотапливаемыми, хотя встречаются закрытые, остеклённые и утеплённые варианты.

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Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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