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550 метров до облаков: в Бразилии строят самое высокое жилое здание в мире

Недвижимость

В Бразилии к 2033 году появится самое высокое жилое здание в мире — Senna Tower, гигант высотой 550 метров и 154 этажа. Башня строится в курортном городе Balneário Camboriú, прозванном "бразильским Дубаем". Проект уже называют настоящей сенсацией: почти 20% квартир распродано, хотя строительные работы ещё не начались.

Небоскрёб
Фото: pixabay.com by Hands off my tags! Michael Gaida, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Небоскрёб

Проект назван в честь легендарного гонщика Айртона Сенны и обещает сочетать роскошь, технологии и экологичность. Внутри разместятся 228 эксклюзивных резиденций, включая:

  • 204 квартиры до 400 м²;
  • 18 "подвешенных вилл" (до 563 м²);
  • 4 двухуровневых пентхауса по 600 м²;
  • 2 триплекс-мегапентхауса по 903 м².

Цены впечатляют: от 28 млн реалов (около 5 млн евро) за стандартные квартиры до более 300 млн реалов за триплекс-пентхаусы. Продажи ведёт аукционный дом Sotheby's, а оплату можно растянуть на до 120-150 платежей.

Башня станет первым "супервысотным" зданием в Латинской Америке с системой Tuned Mass Damper — это специальный демпфер, уменьшающий колебания от ветра. Кроме того, объект претендует на экологическую сертификацию LEED Platinum, что делает его уникальным в своём классе.

На территории комплекса появятся бассейны, спа, теннисные корты, фитнес-залы, рестораны, магазины и смотровая площадка на вершине, откуда откроется панорама на побережье Санта-Катарины. Общий инвестиционный объём — 3 миллиарда реалов, а предполагаемый доход от продаж — 8,5 миллиарда.

Уточнения

Брази́лия (порт. Brasil МФА: ), официально — Федерати́вная Респу́блика Брази́лия или Федерати́вная Респу́блика Брази́лии (порт. República Federativa do Brasil МФА: ) — суверенное государство в Южной Америке.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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