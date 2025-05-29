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Секрет безупречно чистых плинтусов, о котором молчат в клининговых компаниях

2:19
Недвижимость

Плинтусы — незаметная деталь, которая может испортить весь интерьер, если на них оседает пыль, образуется желтизна или плесень. Особенно быстро это происходит с белыми моделями. Они красиво обрамляют помещение, но требуют деликатного ухода. Как чистить белый плинтус так, чтобы не навредить материалу и не тратить лишние силы? Ответ оказался проще, чем кажется.

Установка плинтуса
Фото: Flickr by Hannah and Simon, https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/
Установка плинтуса

Как отмечают специалисты по уборке, белый плинтус — настоящий магнит для загрязнений. Пыль, шерсть, капли чистящих средств или даже жир, особенно в кухне, сразу становятся заметны. А если модель с глянцем или лаком, каждое пятнышко бросается в глаза.

К тому же, во время мытья полов тряпка непроизвольно задевает плинтусы, только размазывая грязь. Во влажных регионах добавляется еще один риск — грибок в стыках у стены.

Что советуют эксперты: пошаговый план

Сначала — пыль. Важно не хвататься сразу за мокрую тряпку. Лучше всего начать с сухой микрофибры или воспользоваться пылесосом с насадкой для щелей.

Затем можно переходить к влажной уборке. Подойдет простой раствор: теплая вода и капля нейтрального моющего средства. Мягкая ткань слегка увлажняется — без лишней влаги! — и аккуратно проходит по всей длине плинтуса. Такой метод справляется с пылью и ежедневной грязью.

А если появились стойкие пятна, то поможет проверенный способ: немного белого уксуса, сверху — немного соды. После легкой химической реакции поверхность протирается мягкой губкой, а затем — влажной тряпкой.

Эксперты предостерегают: не стоит использовать хлорку, отбеливатели, абразивные порошки или металлические губки — всё это может повредить покрытие и оставить царапины.

Как продлить свежесть надолго

Профессионалы советуют: регулярная, но быстрая уборка раз в неделю — ключ к аккуратному виду. Иногда можно пройтись по плинтусам тканью с каплей полироля: он создаёт защитную плёнку, и пыль прилипает меньше.

А ещё лучше — не задевать плинтусы пылесосом или ножками мебели: сколы и царапины быстро портят общий вид.

Уточнения

Плинтус (от греч. πλίνθος, вероятно, через лат. plinthus, плитка) — декоративный и защитный элемент отделки помещений для сокрытия щели между полом и стеной, тяга, идущая по низу стены. Плинтус крепится к стене.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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