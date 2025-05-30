Проблемы с засорами? Эти методы работают лучше дорогих средств, но стоят копейки

2:20 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Засор в раковине, ванне или унитазе случается всегда некстати: вода стоит, запах усиливается, и рука сама тянется за химией. Но агрессивные гели вредят не только трубам, но и коже, воздуху в доме и экологии в целом.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain раковина

А ведь справиться с засором можно с помощью подручных средств — безопасно, дешево и эффективно.

Если вода уходит, но медленно

Такой засор чаще всего образуется из-за жира, волос или остатков еды. Начните с простого:

Вскипятите 1-1,5 литра воды и влейте в слив — кипяток размягчит пробки. Засыпьте полстакана соды. Через 15 минут добавьте стакан уксуса. Пена разрушит загрязнения. Через 20 минут промойте горячей водой.

Если засор серьёзнее

Используйте вантуз. Плотно прижмите его к сливу и сделайте 10-15 резких движений. Вода пошла? Повторите процедуру и снова залейте кипяток.

Если засор в ванной или душе

Причина часто — в волосах. Сделайте крючок из скрепки или проволоки: загните конец, введите в слив и вытащите. На проволоке останется всё лишнее.

После очистки насыпьте в слив 3-4 ст. л. соли и залейте кипятком. Оставьте на ночь — соль растворит остатки органики. Утром просто промойте водой.

Если проблема — в унитазе

Смешайте 1 литр горячей воды с 1 ст. л. средства для мытья посуды. Вылейте смесь в унитаз — она снизит поверхностное натяжение воды и поможет пробить пробку.

Далее — вантуз. Чтобы создать герметичность, оберните стык между вантузом и унитазом тряпкой. Делайте энергичные нажатия до результата.

Профилактика — ваш лучший друг

Раз в месяц заливайте в слив горячую воду с лимонной кислотой (2 ст. л. на 1 литр). Это предотвратит жировые отложения и запахи. Обязательно установите сетки на сливы — они задержат волосы и мусор.

Эти методы работают не хуже дорогих средств, но не вредят ни трубам, ни вам.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.



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