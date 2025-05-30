Проблемы с засорами? Эти методы работают лучше дорогих средств, но стоят копейки

Засор в раковине, ванне или унитазе случается всегда некстати: вода стоит, запах усиливается, и рука сама тянется за химией. Но агрессивные гели вредят не только трубам, но и коже, воздуху в доме и экологии в целом.
А ведь справиться с засором можно с помощью подручных средств — безопасно, дешево и эффективно.
Если вода уходит, но медленно
Такой засор чаще всего образуется из-за жира, волос или остатков еды. Начните с простого:
Вскипятите 1-1,5 литра воды и влейте в слив — кипяток размягчит пробки.
Засыпьте полстакана соды.
Через 15 минут добавьте стакан уксуса. Пена разрушит загрязнения.
Через 20 минут промойте горячей водой.
Если засор серьёзнее
Используйте вантуз. Плотно прижмите его к сливу и сделайте 10-15 резких движений. Вода пошла? Повторите процедуру и снова залейте кипяток.
Если засор в ванной или душе
Причина часто — в волосах. Сделайте крючок из скрепки или проволоки: загните конец, введите в слив и вытащите. На проволоке останется всё лишнее.
После очистки насыпьте в слив 3-4 ст. л. соли и залейте кипятком. Оставьте на ночь — соль растворит остатки органики. Утром просто промойте водой.
Если проблема — в унитазе
Смешайте 1 литр горячей воды с 1 ст. л. средства для мытья посуды. Вылейте смесь в унитаз — она снизит поверхностное натяжение воды и поможет пробить пробку.
Далее — вантуз. Чтобы создать герметичность, оберните стык между вантузом и унитазом тряпкой. Делайте энергичные нажатия до результата.
Профилактика — ваш лучший друг
Раз в месяц заливайте в слив горячую воду с лимонной кислотой (2 ст. л. на 1 литр). Это предотвратит жировые отложения и запахи. Обязательно установите сетки на сливы — они задержат волосы и мусор.
Эти методы работают не хуже дорогих средств, но не вредят ни трубам, ни вам.
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