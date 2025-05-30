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Проблемы с засорами? Эти методы работают лучше дорогих средств, но стоят копейки

2:20
Недвижимость

Засор в раковине, ванне или унитазе случается всегда некстати: вода стоит, запах усиливается, и рука сама тянется за химией. Но агрессивные гели вредят не только трубам, но и коже, воздуху в доме и экологии в целом.

раковина
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
раковина

А ведь справиться с засором можно с помощью подручных средств — безопасно, дешево и эффективно.

Если вода уходит, но медленно

Такой засор чаще всего образуется из-за жира, волос или остатков еды. Начните с простого:

  1. Вскипятите 1-1,5 литра воды и влейте в слив — кипяток размягчит пробки.

  2. Засыпьте полстакана соды.

  3. Через 15 минут добавьте стакан уксуса. Пена разрушит загрязнения.

  4. Через 20 минут промойте горячей водой.

Если засор серьёзнее

Используйте вантуз. Плотно прижмите его к сливу и сделайте 10-15 резких движений. Вода пошла? Повторите процедуру и снова залейте кипяток.

Если засор в ванной или душе

Причина часто — в волосах. Сделайте крючок из скрепки или проволоки: загните конец, введите в слив и вытащите. На проволоке останется всё лишнее.

После очистки насыпьте в слив 3-4 ст. л. соли и залейте кипятком. Оставьте на ночь — соль растворит остатки органики. Утром просто промойте водой.

Если проблема — в унитазе

Смешайте 1 литр горячей воды с 1 ст. л. средства для мытья посуды. Вылейте смесь в унитаз — она снизит поверхностное натяжение воды и поможет пробить пробку.

Далее — вантуз. Чтобы создать герметичность, оберните стык между вантузом и унитазом тряпкой. Делайте энергичные нажатия до результата.

Профилактика — ваш лучший друг

Раз в месяц заливайте в слив горячую воду с лимонной кислотой (2 ст. л. на 1 литр). Это предотвратит жировые отложения и запахи. Обязательно установите сетки на сливы — они задержат волосы и мусор.

Эти методы работают не хуже дорогих средств, но не вредят ни трубам, ни вам.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях. 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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