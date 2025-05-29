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Царапины уходят без следа — правда или магия? Рискните проверить

Недвижимость

Любая деревянная мебель нуждается в заботе. Без должного ухода на поверхности появляются царапины, потертости и пятна, которые портят внешний вид и создают впечатление запущенности. Как вернуть мебели первозданный вид и защитить её от дальнейших повреждений? Оказывается, ответ может лежать в простой кухонной смеси.

Оливковое масло
Фото: Wikipedia by margenauer from Pixabay, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Оливковое масло

Секрет идеального ухода за деревом

Тамара Санчес (@tamishome) делится эффективным рецептом, который легко повторить дома. Для этого потребуется равное количество оливкового масла и уксуса — можно использовать обычный кулинарный уксус.

"В сосуде смешивается масло с уксусом. Кухонным полотенцем смесь наносится на царапину, и она словно исчезает. Это настоящее волшебство!" — рассказывает Тамара.

Оливковое масло питает и увлажняет древесину, заполняя микротрещины и создавая защитный блестящий слой. Уксус придаёт смеси дополнительные свойства, усиливая эффект и делая поверхность более устойчивой к повреждениям. Такая смесь не только скрывает следы от царапин, но и защищает мебель от будущих повреждений.

Несколько простых лайфхаков для дома

Тамара советует обратить внимание и на другие бытовые хитрости:

  • Фильтры сушилки забились? Нужно вынуть, очистить и пропылесосить место для фильтров — так устройство будет работать лучше.
  • Маленькая квартира? Откажитесь от громоздких корзин для белья, выбрав складные варианты — они экономят место.
  • Чернильные пятна на одежде? Смешайте в равных частях гель для рук на спиртовой основе и средство для мытья посуды. Пятно потрите зубной щеткой и отправьте в стирку — вещь оживёт.
  • Сложно оторвать клейкую ленту? Протрите её карандашом — уголь отметит начало ленты.

Универсальное средство для кухни: Смешайте в распылителе воду, уксус, ополаскиватель для посудомоечной машины и немного жидкого мыла. Этим спреем легко удалить отпечатки пальцев и другие загрязнения.

Эти советы помогут сохранить мебель красивой и дом — уютным, а уборку — простой и быстрой.

Уточнения

Оли́вковое ма́сло — растительное масло, получаемое из плодов оливы европейской (маслины, лат. Olea europaea).

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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