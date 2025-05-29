Тихая революция в посудомоечной машине: её начал комок фольги

Кто бы мог подумать, что обычная алюминиевая фольга, лежащая у вас в ящике рядом с бумагой для выпечки, может превратиться в настоящего героя чистоты? И всё это — без химии, затрат и танцев с бубном.
Этот простой трюк завоевал тысячи лайков и репостов по всему миру — и не зря. Один крошечный шаг, и ваши столовые приборы выходят из посудомойки не просто чистыми, а с эффектом полировки.
Сомните фольгу в плотный шарик размером с теннисный мяч и поместите его в корзину для столовых приборов. Запустите обычный цикл. Вуаля: ваши ложки и ножи снова сверкают.
Это не магия, а химия — причём очень простая. Внутри посудомойки запускается мягкая электрохимическая реакция. Алюминий из фольги взаимодействует с водой и компонентами моющего средства, притягивая ионы, вызывающие окисление. По сути, он "жертвует собой", чтобы ваши столовые приборы не тускнели и не покрывались налётом.
Такой принцип уже давно используют в промышленной очистке металлов. А теперь он доступен каждому, прямо на кухне.
Да, пара важных правил:
Без накипи, без серых пятен, без окисления — просто сияющие ложки, будто только что из магазина. И всё это — без единой капли дорогого полироля.
Фольга́ (лат. folium — «лист») — металлическая «бумага», тонкий (толщиной до 0,2 мм) и гибкий лист из алюминия, олова, меди, серебра, золота и других металлов и сплавов.
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