Тихая революция в посудомоечной машине: её начал комок фольги

1:58 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Кто бы мог подумать, что обычная алюминиевая фольга, лежащая у вас в ящике рядом с бумагой для выпечки, может превратиться в настоящего героя чистоты? И всё это — без химии, затрат и танцев с бубном.

Фото: freepik by fabrikasimf, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Фольга

Этот простой трюк завоевал тысячи лайков и репостов по всему миру — и не зря. Один крошечный шаг, и ваши столовые приборы выходят из посудомойки не просто чистыми, а с эффектом полировки.

Что вам нужно

Кусок фольги размером 30x30 см

Моющее средство для ПММ — любое, которым вы обычно пользуетесь

Посудомоечная машина и немного энтузиазма

Сомните фольгу в плотный шарик размером с теннисный мяч и поместите его в корзину для столовых приборов. Запустите обычный цикл. Вуаля: ваши ложки и ножи снова сверкают.

Как это работает

Это не магия, а химия — причём очень простая. Внутри посудомойки запускается мягкая электрохимическая реакция. Алюминий из фольги взаимодействует с водой и компонентами моющего средства, притягивая ионы, вызывающие окисление. По сути, он "жертвует собой", чтобы ваши столовые приборы не тускнели и не покрывались налётом.

Такой принцип уже давно используют в промышленной очистке металлов. А теперь он доступен каждому, прямо на кухне.

Есть ли ограничения

Да, пара важных правил:

Кладите шарик только в корзину для столовых приборов, а не к тарелкам — иначе он помешает циркуляции воды.

Не используйте фольгу рядом с нагревательными элементами.

Трюк идеально подходит для нержавеющей стали, но не применяйте его к серебру и чувствительным сплавам.

Результат

Без накипи, без серых пятен, без окисления — просто сияющие ложки, будто только что из магазина. И всё это — без единой капли дорогого полироля.

Уточнения

Фольга́ (лат. folium — «лист») — металлическая «бумага», тонкий (толщиной до 0,2 мм) и гибкий лист из алюминия, олова, меди, серебра, золота и других металлов и сплавов.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.