Грязь, которую вы не видите: одно действие и унитаз снова как новый

Чистота в ванной — это не только про блеск плитки и аромат освежителя. Настоящая гигиена начинается там, куда не все заглядывают — в бачок унитаза. Да-да, именно он часто остаётся без внимания, но накапливает известковый налёт, ржавчину и плесень, которые портят не только внешний вид, но и работу системы слива.
Вода в большинстве регионов — жёсткая, с высоким содержанием кальция и магния. Эти минералы оседают на внутренних стенках бачка и образуют белые или бурые пятна. Если их не удалять, они забивают клапаны и вызывают коррозию. И это не говоря уже о неприятных запахах.
Вместо агрессивной бытовой химии попробуйте натуральный лайфхак, который работает не хуже.
Вам понадобятся:
Этот простой способ не только очищает до блеска, но и помогает избавиться от запаха, сохранив детали бачка в порядке. И всё - без вредной химии.
Туале́т (фр. toilettes), убо́рная, нужни́к устар., ватерклозе́т, клозе́т — помещение для отправления естественных нужд (мочеиспускания и дефекации).
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