Грязь, которую вы не видите: одно действие и унитаз снова как новый

1:40 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Чистота в ванной — это не только про блеск плитки и аромат освежителя. Настоящая гигиена начинается там, куда не все заглядывают — в бачок унитаза. Да-да, именно он часто остаётся без внимания, но накапливает известковый налёт, ржавчину и плесень, которые портят не только внешний вид, но и работу системы слива.

Фото: Wikimedia Commons by Anonimous, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Ванная

Почему появляется накипь и запах

Вода в большинстве регионов — жёсткая, с высоким содержанием кальция и магния. Эти минералы оседают на внутренних стенках бачка и образуют белые или бурые пятна. Если их не удалять, они забивают клапаны и вызывают коррозию. И это не говоря уже о неприятных запахах.

Уксус + сода = чистота и свежесть

Вместо агрессивной бытовой химии попробуйте натуральный лайфхак, который работает не хуже.

Вам понадобятся:

1 стакан белого уксуса

2 ст. ложки пищевой соды

щётка с длинной ручкой или губка

резиновые перчатки

Как почистить бачок: пошагово

Перекройте воду и смойте, чтобы опорожнить бачок. Налейте уксус на стенки внутри бачка. Добавьте соду — начнётся реакция, которая растворит грязь и налёт. Подождите 30-40 минут. Почистите щёткой особенно загрязнённые участки. Включите воду и дайте бачку заполниться. Снова смойте — готово!

Этот простой способ не только очищает до блеска, но и помогает избавиться от запаха, сохранив детали бачка в порядке. И всё - без вредной химии.

Уточнения

Туале́т (фр. toilettes), убо́рная, нужни́к устар., ватерклозе́т, клозе́т — помещение для отправления естественных нужд (мочеиспускания и дефекации).



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