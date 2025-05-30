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Одна стена решает всё: как декоративный кирпич меняет восприятие комнаты

2:53
Недвижимость

Когда-то декоративный кирпич был прерогативой лофтов, но теперь он уверенно шагает по другим стилям — от скандинавского до бохо. Главное — правильно выбрать материал и удачно вписать его в интерьер. Расскажем, как использовать этот эффектный элемент и не превратить квартиру в строительную площадку.

Уютная квартира
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Уютная квартира

Почему выбирают декоративный кирпич

Плюсы:

  • Легкий и тонкий — не "съедает" пространство.
  • Обладает теплоизоляцией.
  • Прост в монтаже — нужен лишь специальный клей.
  • Богатство оттенков — от белого до антрацитового.
  • Легко обрабатывается и режется.
  • Устойчив к бытовой химии и ультрафиолету.
  • Делает стену акцентной без дополнительного декора.

Минусы:

  • Может выглядеть "незаконченным", если переусердствовать.
  • Не вписывается в классические интерьеры.
  • Избыток фактуры перегружает пространство.

Какой материал выбрать

  • Гипсовый. Бюджетный, легкий, экологичный. Выглядит как настоящий, но боится влаги и ударов — не для кухни и санузла.
  • Клинкерный. Прочный, не боится воды и температуры. Дороже, зато долговечен.
  • Цементный. Простой в производстве, износостойкий. Новая версия — гиперпрессованный: минимум цемента, максимум прочности и цветов.
  • Керамический. Обожжённая глина с добавками. Устойчив, теплоизолирует, подходит для влажных помещений.

Где и как использовать

  • Гостиная. Акцентная стена за диваном, камином или ТВ. Отлично выделяет ниши и колонны. Служит инструментом зонирования.
  • Кухня. Можно облицевать фартук, зону за обеденным столом или барной стойкой. Для маленькой кухни — использовать дозированно, сочетая с краской или плиткой.
  • Спальня. Кладка за изголовьем кровати или в рабочем уголке. Добавьте дерево, текстиль, мягкий свет — и станет уютно.
  • Прихожая. Отличный выбор: помещение уместно продолжает атмосферу улицы. Главное — хорошее освещение и светлый оттенок в маленьких пространствах.
  • Детская. Подходит для зонирования. Важно: материал должен быть прочным, устойчивым к ударам. Гипсовые варианты — не лучший выбор.
  • Ванная. Имитировать кирпич здесь можно с помощью керамогранита или плитки. Лучше использовать для выделения зоны у раковины или душа.

Не только плитка. Иногда для создания "кирпичной" стены достаточно текстурных обоев, штукатурки или даже самоклеящихся панелей — визуальный эффект будет тот же, а монтаж проще.

Уточнения

Диза́йн (от англ. design - рисовать, чертить, задумывать, а также проект, план, рисунок) — деятельность по проектированию эстетических свойств промышленных изделий ("художественное конструирование"), а также результат этой деятельности (например, в таких словосочетаниях, как "дизайн автомобиля").

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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