Одна стена решает всё: как декоративный кирпич меняет восприятие комнаты

2:53 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Когда-то декоративный кирпич был прерогативой лофтов, но теперь он уверенно шагает по другим стилям — от скандинавского до бохо. Главное — правильно выбрать материал и удачно вписать его в интерьер. Расскажем, как использовать этот эффектный элемент и не превратить квартиру в строительную площадку.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Уютная квартира

Почему выбирают декоративный кирпич

Плюсы:

Легкий и тонкий — не "съедает" пространство.

Обладает теплоизоляцией.

Прост в монтаже — нужен лишь специальный клей.

Богатство оттенков — от белого до антрацитового.

Легко обрабатывается и режется.

Устойчив к бытовой химии и ультрафиолету.

Делает стену акцентной без дополнительного декора.

Минусы:

Может выглядеть "незаконченным", если переусердствовать.

Не вписывается в классические интерьеры.

Избыток фактуры перегружает пространство.

Какой материал выбрать

Гипсовый. Бюджетный, легкий, экологичный. Выглядит как настоящий, но боится влаги и ударов — не для кухни и санузла.

Клинкерный. Прочный, не боится воды и температуры. Дороже, зато долговечен.

Цементный. Простой в производстве, износостойкий. Новая версия — гиперпрессованный: минимум цемента, максимум прочности и цветов.

Керамический. Обожжённая глина с добавками. Устойчив, теплоизолирует, подходит для влажных помещений.

Где и как использовать

Гостиная. Акцентная стена за диваном, камином или ТВ. Отлично выделяет ниши и колонны. Служит инструментом зонирования.

Кухня. Можно облицевать фартук, зону за обеденным столом или барной стойкой. Для маленькой кухни — использовать дозированно, сочетая с краской или плиткой.

Спальня. Кладка за изголовьем кровати или в рабочем уголке. Добавьте дерево, текстиль, мягкий свет — и станет уютно.

Прихожая. Отличный выбор: помещение уместно продолжает атмосферу улицы. Главное — хорошее освещение и светлый оттенок в маленьких пространствах.

Детская. Подходит для зонирования. Важно: материал должен быть прочным, устойчивым к ударам. Гипсовые варианты — не лучший выбор.

Ванная. Имитировать кирпич здесь можно с помощью керамогранита или плитки. Лучше использовать для выделения зоны у раковины или душа.

Не только плитка. Иногда для создания "кирпичной" стены достаточно текстурных обоев, штукатурки или даже самоклеящихся панелей — визуальный эффект будет тот же, а монтаж проще.

Уточнения

Диза́йн (от англ. design - рисовать, чертить, задумывать, а также проект, план, рисунок) — деятельность по проектированию эстетических свойств промышленных изделий ("художественное конструирование"), а также результат этой деятельности (например, в таких словосочетаниях, как "дизайн автомобиля").



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