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Домашний кинотеатр доступен каждому — эти панели творят чудеса

Недвижимость

Если вы мечтаете о домашнем кинотеатре или хотите создать музыкальную студию в квартире, начните с главного — правильной акустики. Обычная отделка не справится с задачей, а вот специальные акустические панели действительно способны преобразить звучание.

Студия Звукозаписи
Фото: commons.wikimedia.org by Сергій Грисенко, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Студия Звукозаписи

Почему обычные стены мешают звуку

В маленьких помещениях звуковые волны отражаются от стен и потолка, создавая эхо и искажения. Именно поэтому даже дорогая аудиосистема может звучать плохо. Панели решают проблему, поглощая лишние шумы и создавая комфортную звуковую среду.

Где ещё нужны акустические панели

Не только кинотеатр или студия — панели пригодятся в детской, гостиной, мансарде или даже на кухне-гостиной. Они улучшают разборчивость речи и обеспечивают тишину между комнатами. И при этом не портят дизайн — современные материалы можно покрасить или изогнуть под нужный угол.

Обзор популярных типов панелей

Волокнистые панели. Идеальны для потолков. Изготавливаются из стеклянного или каменного волокна. Благодаря открытым порам отлично поглощают звук. Стоят от 600 руб./м².

Монтаж: на металлический каркас, подвесы с виброизоляцией. Возможны мобильные варианты — панели на подставках.

Твёрдые перфорированные панели

Это гипсокартон или MDF с микроскопическими отверстиями. Работают как фильтр для шума. Монтаж — на обрешётку, желательно с виброподвесами. MDF-панели покрываются шпоном или ламинатом на заводе, гипсокартон — краской.

Поролоновые панели

  • Эластичный пенополиуретан толщиной до 50 мм. Отлично справляется с низкими частотами. Цена — от 500 руб./м².
  • Монтаж: приклеиваются напрямую к стенам или потолку. Простой способ, без шума и с минимальной потерей площади.

Интересные решения

Рельефные панели. Изготавливаются из MDF, полистирола, волокон или поролона. Их рельефная поверхность эффективно гасит звук. Однако важно не переусердствовать — можно "заглушить" всё.

Многослойные панели. Самый дорогой, но и самый эффективный вариант. Состоят из пористой плиты и жёсткой перфорированной облицовки. Цена — от 1200 руб./м². Монтаж — на каркас.

Не забудьте про звукоизоляцию

Одних панелей мало. Чтобы звук не проникал в соседние комнаты, под обшивку нужно уложить слой звукоизоляции — например, каменную вату. Без этого хороший звук не получится.

Советы по монтажу

  • Используйте специальные виброподвесы и крепления.
  • Наклейте демпфирующую ленту на каркас.
  • Не применяйте стандартные гипсокартонные технологии — может возникнуть дребезжание.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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