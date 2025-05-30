Трещина в кирпичной стене: одно неверное движение — и будет хуже
2:13
Каждая щель на кирпичной кладке — не просто дефект, а сигнал. Перед тем как браться за шпатель, стоит выяснить, почему она появилась. Ведь без устранения причины любые усилия будут напрасны.
Фото: commons.wikimedia.org by Quarz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Трещина в стене
Причины образования трещин
Вот наиболее частые:
- Естественная усадка — проявляется паутинкой у основания, часто не прогрессирует.
- Ошибки в фундаменте — трещины идут от углов или сверху вниз.
- Вода и морозы — могут расколоть стену по всей длине.
- Избыточная нагрузка — появляются разрывы у опор и балок.
- Нарушения при прокладке коммуникаций — характерны горизонтальные щели.
Трещины бывают:
- До 5 мм — неширокие.
- 5-10 мм — средние.
- Более 20 мм — опасные.
Последние требуют не только заделки, но и укрепления всей конструкции.
Как убедиться, что трещина "стабильна"
Перед ремонтом проверьте динамику щели. Для этого:
- Приклейте бумажную или гипсовую полоску — если не порвется за 4-5 недель, можно начинать.
- Либо установите маяки с делениями — они покажут, меняется ли ширина.
Способы заделки в зависимости от размера
Небольшие трещины (до 5 мм)
Подходят:
- Гипс (внутри помещения).
- Цемент, силикон или пена (для фасадов и влажных мест).
- Эпоксидная смола — для микротрещин.
Средние (до 10 мм)
Используют:
- Цемент с мелким песком.
- Монтажную пену — только наполовину щели, потом срезать излишки.
- Герметики — если нужен влагостойкий и эластичный вариант.
Крупные (более 1 см)
Здесь всё серьёзнее:
- Частичный демонтаж и перекладка.
- Армирование сеткой.
- Цементная смесь с обломками кирпича и анкерными креплениями.
Если трещина проходит по несущей стене и растёт — нужно проверить фундамент и конструкции.
Как усилить кладку и фундамент
- Снаружи и изнутри стены ставят металлические "замки" и скобы.
- Фундамент усиливают, создавая канаву, заливая бетон и вваривая арматуру.
Уточнения
Фунда́мент (лат. fundamentum) — строительная несущая конструкция, часть здания, сооружения, которая воспринимает все нагрузки от вышележащих конструкций и распределяет их по основанию.
Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру