Трещина в кирпичной стене: одно неверное движение — и будет хуже

2:13 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Каждая щель на кирпичной кладке — не просто дефект, а сигнал. Перед тем как браться за шпатель, стоит выяснить, почему она появилась. Ведь без устранения причины любые усилия будут напрасны.

Фото: commons.wikimedia.org by Quarz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Трещина в стене

Причины образования трещин

Вот наиболее частые:

Естественная усадка — проявляется паутинкой у основания, часто не прогрессирует.

Ошибки в фундаменте — трещины идут от углов или сверху вниз.

Вода и морозы — могут расколоть стену по всей длине.

Избыточная нагрузка — появляются разрывы у опор и балок.

Нарушения при прокладке коммуникаций — характерны горизонтальные щели.

Трещины бывают:

До 5 мм — неширокие.

5-10 мм — средние.

Более 20 мм — опасные.

Последние требуют не только заделки, но и укрепления всей конструкции.

Как убедиться, что трещина "стабильна"

Перед ремонтом проверьте динамику щели. Для этого:

Приклейте бумажную или гипсовую полоску — если не порвется за 4-5 недель, можно начинать.

Либо установите маяки с делениями — они покажут, меняется ли ширина.

Способы заделки в зависимости от размера

Небольшие трещины (до 5 мм)

Подходят:

Гипс (внутри помещения).

Цемент, силикон или пена (для фасадов и влажных мест).

Эпоксидная смола — для микротрещин.

Средние (до 10 мм)

Используют:

Цемент с мелким песком.

Монтажную пену — только наполовину щели, потом срезать излишки.

Герметики — если нужен влагостойкий и эластичный вариант.

Крупные (более 1 см)

Здесь всё серьёзнее:

Частичный демонтаж и перекладка.

Армирование сеткой.

Цементная смесь с обломками кирпича и анкерными креплениями.

Если трещина проходит по несущей стене и растёт — нужно проверить фундамент и конструкции.

Как усилить кладку и фундамент

Снаружи и изнутри стены ставят металлические "замки" и скобы.

Фундамент усиливают, создавая канаву, заливая бетон и вваривая арматуру.

Уточнения

Фунда́мент (лат. fundamentum) — строительная несущая конструкция, часть здания, сооружения, которая воспринимает все нагрузки от вышележащих конструкций и распределяет их по основанию.



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