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Трещина в кирпичной стене: одно неверное движение — и будет хуже

2:13
Недвижимость

Каждая щель на кирпичной кладке — не просто дефект, а сигнал. Перед тем как браться за шпатель, стоит выяснить, почему она появилась. Ведь без устранения причины любые усилия будут напрасны.

Трещина в стене
Фото: commons.wikimedia.org by Quarz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Трещина в стене

Причины образования трещин

Вот наиболее частые:

  • Естественная усадка — проявляется паутинкой у основания, часто не прогрессирует.
  • Ошибки в фундаменте — трещины идут от углов или сверху вниз.
  • Вода и морозы — могут расколоть стену по всей длине.
  • Избыточная нагрузка — появляются разрывы у опор и балок.
  • Нарушения при прокладке коммуникаций — характерны горизонтальные щели.

Трещины бывают:

  • До 5 мм — неширокие.
  • 5-10 мм — средние.
  • Более 20 мм — опасные.

Последние требуют не только заделки, но и укрепления всей конструкции.

Как убедиться, что трещина "стабильна"

Перед ремонтом проверьте динамику щели. Для этого:

  • Приклейте бумажную или гипсовую полоску — если не порвется за 4-5 недель, можно начинать.
  • Либо установите маяки с делениями — они покажут, меняется ли ширина.

Способы заделки в зависимости от размера

Небольшие трещины (до 5 мм)
Подходят:

  • Гипс (внутри помещения).
  • Цемент, силикон или пена (для фасадов и влажных мест).
  • Эпоксидная смола — для микротрещин.

Средние (до 10 мм)
Используют:

  • Цемент с мелким песком.
  • Монтажную пену — только наполовину щели, потом срезать излишки.
  • Герметики — если нужен влагостойкий и эластичный вариант.

Крупные (более 1 см)
Здесь всё серьёзнее:

  • Частичный демонтаж и перекладка.
  • Армирование сеткой.
  • Цементная смесь с обломками кирпича и анкерными креплениями.

Если трещина проходит по несущей стене и растёт — нужно проверить фундамент и конструкции.

Как усилить кладку и фундамент

  • Снаружи и изнутри стены ставят металлические "замки" и скобы.
  • Фундамент усиливают, создавая канаву, заливая бетон и вваривая арматуру.

Уточнения

Фунда́мент (лат. fundamentum) — строительная несущая конструкция, часть здания, сооружения, которая воспринимает все нагрузки от вышележащих конструкций и распределяет их по основанию.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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