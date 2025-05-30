Какой клей держит винил, а какой испортит стены — проверили на практике

2:26 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Казалось бы, что сложного — пошёл и купил клей для обоев. Но нет: один состав отпечатает пятна, другой не выдержит вес тяжёлого полотна, а третий вообще не подойдёт к вашим стенам. Чтобы избежать фиаско, разберёмся, какие клеи существуют и чем они отличаются.

Фото: Flickr by Hotel Domspitzen Köln, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Обои

Универсальный или специализированный

Универсальные клеи — дешёвые, но слабые. Чаще всего это смеси крахмала или метилцеллюлозы. Для влажных помещений или тяжёлых полотен не подойдут — плесень или отставание обеспечены. Усиленные составы дороже, зато держат флизелин, пробку и винил без нареканий. Плюс — часто содержат фунгициды и антисептики.

Жидкий или сухой

Порошковые варианты удобнее: можно регулировать густоту. Готовые растворы не разбавить, стоят дороже и живут недолго. Кстати, обратите внимание на срок годности — испорченный клей легко выдаст себя пятнами на обоях.

Клей с цветом? Почему бы и нет

Некоторые составы при нанесении окрашиваются в розовый или голубой. Цвет исчезает после высыхания, но в процессе помогает не пропустить участки — особенно полезно новичкам.

ПВА — спасение или вред

В чистом виде — скорее проблема. Он долго сохнет, оставляет жёлтые следы и не подходит для шероховатых стен. А вот в качестве добавки в клей — отличный усилитель адгезии.

Советы по типам обоев

Бумажные — лёгкие, подойдут универсальные смеси или КМЦ. Можно сделать клейстер самостоятельно.

Виниловые — тяжелее, требуют специализированного состава с метилцеллюлозой.

Текстильные — подойдут составы вроде Бустилат или немецкий PUFAS.

Флизелиновые — только специализированный "усиленный" клей.

Стеклотканевые — нужен прочный состав с ПВА, без пятен и с медленным высыханием.

Важный параметр — pH

Обратите внимание: идеальный уровень кислотности — 5-7. Всё, что ниже, грозит потемнением швов и пятнами.

Подготовка — залог успеха

Не знаете, какие у вас обои? Возьмите образец и покажите консультанту. А если надумаете смешать остатки старого клея с новым — не стоит. Лучше взять новую упаковку с запасом.

Уточнения

Обо́и - вид строительных отделочных материалов для облицовки стен и потолков внутри помещений.



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