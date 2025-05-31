Даже дорогой ремонт не спасёт, если диван стоит вот так

2:37 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Профессиональные дизайнеры интерьеров уверяют: каждый второй дом с аккуратной мебелью и стильной отделкой страдает от одного и того же просчета — неудачного расположения дивана. И речь не о вкусе, не о трендах и даже не о форме подлокотников. Всё рушит неверно выбранная точка в комнате. По словам экспертов, именно диван способен превратить даже дизайнерский проект в визуально неустойчивое и физически некомфортное пространство.

Фото: flickr.com by Dan Kamminga, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Диван

Самая распространённая ошибка — размещение мебели у окна. Архитекторы отмечают: логика кажется безупречной — близость к дневному свету, уютный вид на улицу. Но исследования Корнеллского университета, проведённые в 2022 году, подтвердили обратное. Анализ тепловых потоков показал, что зимой от окон идёт холод, проникающий в зону отдыха, а летом солнечные лучи перегревают обивку, создавая ощущение духоты.

Более того, подоконники в таких случаях превращаются в хаотичное хранилище подушек, пледов и вещей, которые постоянно приходится поправлять. Рекомендации специалистов просты: отодвинуть диван хотя бы на 50 сантиметров, чтобы сохранить свет, но устранить температурный и визуальный дискомфорт.

Ещё одна ловушка, которую замечают практически во всех проектах — диван, придвинутый вплотную к стене. Владельцы квартир убеждены, что это визуально увеличивает пространство, однако психологи из Университета Торонто утверждают обратное. Проведённые ими опросы и наблюдения показали: комната с мебелью, прижатой к стенам, воспринимается как аквариум — создаётся ощущение зажатости, особенно в небольших помещениях. Достаточно оставить за спинкой 10-15 сантиметров — и даже потолок визуально становится выше, а сама зона отдыха выглядит более лёгкой.

Третья ошибка, по мнению дизайнеров, не только портит впечатление, но и нарушает приватность. Речь о диване, который стоит прямо напротив входной двери. По законам фэн-шуй это считается неудачным расположением, которое буквально "вымывает" энергию. С точки зрения эргономики — это удар по ощущению уединения: каждый вошедший сразу упирается взглядом в вашу зону отдыха.

Чтобы этого избежать, мебель советуют разворачивать под углом или же дополнять её визуальным барьером — высоким стеллажом или этажеркой за спинкой.

Уточнения

Дива́н (от ср.-франц. divan — ложе) — жёсткий, полужёсткий, полумягкий или мягкий предмет мебели со спинкой, предназначенный для сидения одного и/или нескольких человек.



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