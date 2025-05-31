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Стиральная машина пахнет плесенью? Добавьте в барабан это средство и забудьте о проблеме

2:20
Недвижимость

Стиральная машина работает исправно, но бельё пахнет странно, на дверце появляется налёт, а в ванной время от времени слышен затхлый запах? Специалисты по обслуживанию бытовой техники предупреждают: такие признаки почти всегда говорят о том, что внутри машины накопилось слишком много грязи, известкового налёта и бактерий.

стирка
Фото: https://commons.wikimedia.org by Dejan Krsmanovic, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
стирка

Несмотря на то что это один из самых нужных приборов в доме, многие по-прежнему игнорируют необходимость его регулярной очистки. Между тем, как утверждают эксперты, пренебрежение профилактикой может не только испортить свежесть постиранного белья, но и сократить срок службы устройства в два раза. Вопрос в том, чем именно чистить машинку — и здесь оказывается, что решение давно стоит у вас в кладовке.

Уксус — вот простой ингредиент, о котором чаще вспоминают на кухне, чем в ванной. Тем не менее его эффективность в борьбе с микробами, запахами и минеральными отложениями подтверждена и специалистами, и опытом многих пользователей. Именно этот натуральный продукт способен смягчать воду, устранять плесень и уничтожать запахи, при этом не повреждая детали и не нанося вреда окружающей среде.

Рекомендуется влить около трёх стаканов обычного спиртового уксуса прямо в барабан и запустить длительную стирку при температуре 90 градусов. Высокая температура вкупе с кислотой из уксуса справится с грязью, бактериями и грибком, а сам прибор снова будет пахнуть свежестью. После завершения цикла стоит оставить дверцу открытой, чтобы барабан полностью высох и проветрился.

Мастера напоминают: одной чистки будет недостаточно, если вы забываете мыть лоток для порошка и резиновую манжету дверцы. Именно там скапливается влага, грязь и остатки моющих средств, из-за которых снова появляется неприятный запах.

Кроме того, хотя бы раз в несколько месяцев необходимо прочищать фильтр — в нём оседают волосы, пыль, нитки и случайно попавшие в барабан мелкие предметы. Но именно регулярная уксусная чистка — примерно раз в месяц — способна поддерживать идеальную чистоту и продлевать срок службы машины.

Уточнения

Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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