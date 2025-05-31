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Пора его выбросить: почему старый холодильник обойдётся вам дороже, чем новый

1:27
Недвижимость

Больше половины расходов на электричество в квартире — это не стиральная машина, не чайник и даже не кондиционер. Есть один прибор, который работает круглосуточно, а его эффективность напрямую зависит от года выпуска.

Девушка ест ночью
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Девушка ест ночью

Речь о холодильнике — и если он у вас старого поколения, счета за электричество могут быть выше на 30-50%, чем могли бы быть. Пора пересчитать расходы.

Почему старый холодильник — это не экономия, а постоянные траты

Холодильник работает без перерыва — 24/7. Чем старше модель, тем выше его энергопотребление. Устройства, выпущенные 10-15 лет назад, могут потреблять вдвое больше электричества, чем современные модели с классом A и выше.

Плюс — возраст. Старые приборы чаще выходят из строя, а стоимость ремонта порой сравнима с покупкой нового. И ещё - шум. Современные холодильники работают почти бесшумно, чего не скажешь о тех, что стоят на кухнях с начала 2000-х.

Что дают новые модели — помимо экономии

Новые холодильники не только тратят меньше энергии, но и предлагают больше комфорта. Это и автоматическая разморозка, и зона свежести, и режим быстрого охлаждения. У некоторых моделей — даже подключение к Wi-Fi и удалённое управление через приложение.

Уточнения

Холоди́льник — устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере. Применяется обычно для хранения пищи, лекарств или предметов, требующих хранения в прохладном месте или при отрицательных температурах.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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