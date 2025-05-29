Это комнатное растение пахнет лучше любого освежителя: ваш дом наполнится волшебным ароматом

1:46 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Освежители воздуха с ароматом цветов могут показаться заманчивыми, но за ними стоит химия, к которой не хочется привыкать. А вот белый жасмин способен сделать воздух дома свежим и приятным без капли синтетики.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Комнатные растения

Его аромат — естественный, глубокий и действительно сильный. Неудивительно, что всё больше людей отдают предпочтение этому растению вместо покупных ароматизаторов.

Что это за цветок — и откуда он взялся

Белый жасмин, или Jasminum polyanthum, родом из Китая, Индии и Шри-Ланки. В природе существует более 200 его разновидностей, но именно этот вид прославился своим ярким ароматом. У него длинные вьющиеся побеги, глянцевые листья и белые цветы в форме звёзд. Цветение чаще всего приходится на весну и начало лета. Интересно, что аромат становится особенно насыщенным в тёмное время суток.

Что жасмину нужно, чтобы цвести и пахнуть

Почва. Растение предпочитает водопроницаемый субстрат нейтральной кислотности. Подойдёт готовый грунт для комнатных растений, но можно добавить немного извести для улучшения условий. Если корни начали пробиваться через дренажные отверстия, это сигнал: жасмину стало тесно. Новый горшок должен быть всего на несколько сантиметров шире прежнего.

Полив. В период роста пересыхание недопустимо — бутоны и листья могут начать опадать. Но и переувлажнение не пойдёт на пользу. Лучше использовать мягкую воду комнатной температуры и не забывать о регулярном опрыскивании: жасмин любит влажный воздух.

Уточнения

Комнатные растения — растения, которые выращивают в комнатах и в общественных помещениях. Большинство комнатных растений происходит из тропиков и субтропиков.



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