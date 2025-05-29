Забудьте про осушители — эти зелёные помощники борются с плесенью в доме не хуже

1:55 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Плесень не появляется "вдруг". Чаще всего она дает о себе знать в межсезонье — когда на улице сыро, а в доме окна закрыты и вентиляция оставляет желать лучшего. Влага накапливается в воздухе, оседает на откосах, стенах и текстиле — и создаёт идеальную среду для роста грибка.

Фото: Wikimedia Commons by NordhornerII, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Плесень

Специалисты напоминают: если не убрать источник влаги, даже дорогие химические средства дадут лишь временный результат. Решение — в комплексном подходе. И комнатные растения вполне могут стать его частью.

Не все растения повышают влажность: есть и те, кто её снижает

Считается, что комнатные растения увлажняют воздух. Это правда — но не вся. Некоторые зелёные представители, наоборот, впитывают избыточную влагу и даже фильтруют воздух. Именно такие растения помогают создать в доме более сухой и чистый микроклимат — а значит, и условия, непригодные для плесени.

Какие растения помогут?

1. Папоротник нефролепис. Тонкие перистые листья этого растения способны поглощать влагу из воздуха. Он любит повышенную влажность, но в то же время регулирует её уровень, забирая излишки.

2. Комнатный плющ. Это растение не только выглядит эффектно, но и известно способностью очищать воздух от токсинов и лишней влаги. Однако плющ довольно капризен: требует стабильного климата и регулярного ухода.

3. Пальма арека. Стильная и неприхотливая, арека подходит даже новичкам. Она помогает стабилизировать влажность, не требует постоянного внимания и отлично приживается в домашних условиях. Главное — не ставить её под прямые солнечные лучи.

Уточнения

Пле́сневы́е грибы́ или пле́сень, — различные грибы (в основном зиго- и аскомицеты), образующие ветвящиеся мицелии без крупных, легко заметных невооружённым глазом плодовых тел.



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