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Лимон против плесени: как спасти шторы и не испортить ткань

1:16
Недвижимость

Плесень особенно активно появляется на откосах окон и легко переходит на текстиль — тканевые жалюзи, портьеры и шторы. Влага, резкие перепады температур и слабая вентиляция создают идеальные условия для её роста. И чем дольше плесень остаётся незамеченной, тем сложнее от неё избавиться.

Прозрачные льняные шторы
Фото: commons.wikimedia. org by Posh Living, LLC, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Прозрачные льняные шторы

"Цитрусовый раствор": экологично, просто и эффективно

Тем, кто не хочет использовать агрессивные химические средства, специалисты советуют обратить внимание на "цитрусовый раствор" — метод, который уже давно зарекомендовал себя в быту. Всё, что нужно:

  1. сок свежевыжатого лимона
  2. обычная поваренная соль

Лимонный сок наносят на поражённые участки ткани, затем щедро посыпают солью. Через полчаса ткань можно отправить в стирку. Такой подход не только устраняет плесень, но и освежает ткань без резкого запаха и вредных веществ.

Главное — не навредить: как подготовить шторы к стирке

Перед тем как применять лимонный раствор, эксперты советуют протестировать его на незаметном участке ткани. Некоторые материалы могут пожелтеть от лимонной кислоты — особенно это касается отбеленных или окрашенных тканей.

Уточнения

Што́ры Занавески — общее наименование бытовых функционально-декоративных оконных или дверных занавесей из тканевых и иных материалов.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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Лимон против плесени: как спасти шторы и не испортить ткань
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