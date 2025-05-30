Лимон против плесени: как спасти шторы и не испортить ткань

Плесень особенно активно появляется на откосах окон и легко переходит на текстиль — тканевые жалюзи, портьеры и шторы. Влага, резкие перепады температур и слабая вентиляция создают идеальные условия для её роста. И чем дольше плесень остаётся незамеченной, тем сложнее от неё избавиться.
Тем, кто не хочет использовать агрессивные химические средства, специалисты советуют обратить внимание на "цитрусовый раствор" — метод, который уже давно зарекомендовал себя в быту. Всё, что нужно:
Лимонный сок наносят на поражённые участки ткани, затем щедро посыпают солью. Через полчаса ткань можно отправить в стирку. Такой подход не только устраняет плесень, но и освежает ткань без резкого запаха и вредных веществ.
Перед тем как применять лимонный раствор, эксперты советуют протестировать его на незаметном участке ткани. Некоторые материалы могут пожелтеть от лимонной кислоты — особенно это касается отбеленных или окрашенных тканей.
Што́ры Занавески — общее наименование бытовых функционально-декоративных оконных или дверных занавесей из тканевых и иных материалов.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Есть машины, которые не спасают ни скидки, ни бонусы — их просто никто не хочет брать. Вот 5 моделей, ставших кошмаром для продавцов.