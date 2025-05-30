Вы всё ещё стираете при 40 градусах? Вот почему эксперты советуют немедленно прекратить

1:43 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Стиральная машина давно стала незаменимым бытовым прибором, без которого трудно представить повседневную жизнь. Но даже у таких полезных помощников есть свои секреты. Как выяснили специалисты, стирка при 40 градусах Цельсия — не такая уж безобидная привычка, как кажется на первый взгляд.

Фото: Freepik by Designed by Freepik стиральная машина

Эксперты утверждают: снижение температуры всего на 10 градусов способно ощутимо сократить энергопотребление, снизить счета за электричество и даже продлить срок службы одежды.

Экономия без усилий: почему 30°C — оптимально

По оценкам специалистов, стирка при 30°C требует на 38% меньше энергии, чем при температуре 40°C. Это ощутимая разница — как для домашнего бюджета, так и для экологии. В масштабах страны такие привычки могут снизить нагрузку на электросети и помочь рациональнее использовать ресурсы.

Снижение температуры стирки также благоприятно сказывается на деликатных тканях — таких как шелк, шерсть, вискоза или тонкий хлопок. В их случае низкая температура не только справляется с загрязнениями, но и защищает волокна от разрушения.

Чистота — не всегда в градусах

Безусловно, если речь идёт о сильных загрязнениях, жирных пятнах или плотной ткани, стирки при 30°C может быть недостаточно. Но для повседневной одежды, особенно если загрязнения минимальны, такой режим — оптимален.

Кроме того, при более низких температурах цвета сохраняют яркость, не вымываются и не тускнеют, как это часто происходит при частой стирке на 40 и выше градусов.

Уточнения

Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.



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