Забудьте про отбеливатель: как вернуть белизну шторам за одну ночь

1:54 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Белые шторы — символ уюта и света в интерьере. Они делают пространство воздушным, отражают чистоту и добавляют ощущения свежести даже в загруженной обстановке. Но со временем — особенно в доме, где готовят, топят печь или курят — ткань теряет свой первоначальный цвет. Серый налёт, жёлтые пятна, затхлый запах — всё это неизбежно портит впечатление.

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Решение под рукой: никакой химии, только кухня

Многие хозяйки, столкнувшись с проблемой пожелтевших штор, уверены, что без профессиональных средств не обойтись. Однако консультанты по текстилю утверждают обратное. По их словам, в большинстве случаев вернуть белизну можно с помощью самых обычных ингредиентов: пищевой соды и уксуса.

Совет заключается в следующем: сначала шторы нужно замочить в горячей воде с добавлением соды (примерно пять столовых ложек на пять литров воды). Чем дольше ткань будет находиться в растворе, тем лучше — идеальным вариантом считается ночное замачивание.

После этого — стирка. Важно добавить немного уксуса в последний цикл полоскания. Он не только помогает отбелить ткань, но и удаляет остаточные запахи, смягчает воду, делая шторы мягкими на ощупь. При машинной стирке рекомендуется использовать деликатный режим без отжима.

Если налёт особенно стойкий: дополнительная помощь

Когда шторы слишком сильно потемнели или приобрели никотиновый оттенок, стоит применить дополнительный приём. Специалисты по уходу за текстилем рекомендуют использовать желчное мыло или лимонный сок. Эти средства наносятся на особо загрязнённые участки перед стиркой. Сильного трения не потребуется: достаточно дать средству впитаться, а затем тщательно выполоскать ткань.

Уточнения

Што́ры Занавески — общее наименование бытовых функционально-декоративных оконных или дверных занавесей из тканевых и иных материалов.



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