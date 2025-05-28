Они больше не вернутся! Растения, от которых муравьи убегут из вашего дома в панике

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Эти неугомонные насекомые могут преследовать вас из года в год, проникая в дом и обустраивая в нём свои колонии. Чтобы прервать этот замкнутый круг, эксперты по биоконтролю советуют использовать силу ароматных растений.

Фото: bmcecol.biomedcentral.com by author, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Муравьи

По их словам, муравьи крайне чувствительны к определённым запахам — и именно это можно использовать против них.

Запах, который отпугивает вредителей, но радует человека

Многие ароматные травы, которые мы используем на кухне как пряности, оказываются настоящими природными репеллентами. При этом, как подчёркивают специалисты, запахи, приятные для человека, могут быть невыносимыми для муравьёв.

Среди самых эффективных растений они называют:

Мяту — легко выращивается даже в стакане воды, быстро пускает корни и отлично приживается в горшке.

Шалфей — неприхотлив, но любит сухую почву и яркое солнце.

Тимьян (обычный, лимонный, апельсиновый) — нуждается в умеренном поливе, хорошо растёт в рассеянном свете.

Базилик — требует тепла и влажности, а его резкий запах отпугивает не только муравьёв, но и мошек.

Лаванда — лучше всего чувствует себя в солнечных местах и придаёт дому приятный аромат.

Посадите эти растения вдоль окон, на балконах или даже у входной двери — и муравьи подумают дважды, прежде чем заглянуть к вам в гости.

Не только свежие травы, но и их сушёные версии работают безотказно

Если нет возможности выращивать растения, на помощь придут сушёные травы. Их можно разложить в мешочках по углам комнаты или вдоль оконных рам. Особенно эффективно действует лаванда — она не только отпугивает муравьёв, но и придаёт пространству расслабляющий запах.

Даже засушенный шалфей может стать частью защиты дома — в отличие от химических средств, он безопасен и полезен.

Эфирные масла: компактный и мощный способ избавиться от муравьёв и пауков

Тем, кто не хочет возиться с горшками и грунтом, подойдёт другой метод — распыление эфирных масел. Смешайте пару капель масла мяты, лаванды или тимьяна с водой (примерно 60 мл), перелейте в пульверизатор и обработайте места скопления насекомых: щели, углы, плинтусы.

Мятное масло особенно эффективно осенью, когда в дом могут проникать не только муравьи, но и пауки, стремящиеся пережить зиму в тепле.

Уточнения

Муравьи́ (лат. Formicidae) — семейство насекомых из надсемейства муравьиных, отряда перепончатокрылых. Являются общественными насекомыми, образующими 3 касты: самки, самцы и рабочие особи.



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