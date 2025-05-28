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Воняет даже после уборки? Вот что скрывают сантехники о запахах в туалете

1:59
Недвижимость

Даже у самых аккуратных хозяевах туалет иногда теряет свежесть. Виной тому могут быть не сами чистящие средства, а то, что вы не заглядываете в укромные места: под ободок сиденья, в слив и под основание унитаза. Часто неприятный запах исходит не из чаши, а из тех мест, куда редко попадает щётка или тряпка.

Унитаз
Фото: flickr.com by SuSanA Secretariat, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Унитаз

Эксперты в области уборки советуют: прежде чем пробовать любые ароматизаторы, убедитесь, что туалет действительно чист — и не только на первый взгляд. Иногда именно сливное отверстие в полу или душевой кабине становится источником устойчивого неприятного аромата.

Натуральная чистота против химии: с чего начинается ароматный туалет

Регулярная уборка — единственный способ гарантировать чистоту. Но далеко не всегда для этого нужны агрессивные средства. Натуральные решения — уксус, сода, чай, лимон — часто справляются не хуже. Так, многие хозяйки используют обычный чёрный чай для мытья пола или даже для чистки сковородок. 

Один из самых вирусных советов последних месяцев — использовать кондиционер для белья как ароматизатор для унитаза. Всё, что для этого нужно — маленькая пластиковая бутылка с проколотой крышкой. Заполните её ароматным кондиционером, вставьте в бачок или слив унитаза — и наслаждайтесь свежим запахом после каждого смыва.

Что может пойти не так: предупреждения от сантехников

Однако профессионалы не в восторге от этой идеи. Сантехники предупреждают: если переборщить с количеством или использовать слишком густой кондиционер, система может быстро засориться. Остатки накапливаются, образуя липкий налёт, который сложно удалить. Более того, многие компоненты кондиционеров вредны для экологии — они плохо разлагаются и попадают в сточные воды.

Уточнения

Унита́з — санитарно-техническое приспособление для удаления продуктов дефекации, мочеиспускания и рвотных масс, устанавливаемое в туалетах и снабжённое системой автоматического или полуавтоматического смыва.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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