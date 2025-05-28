Как избавиться от жирных пятен на любимой одежде всего за несколько минут

Масло на одежде — это настоящий кошмар, который может испортить любой день. Независимо от того, как оно попало на ткань — будь то во время готовки или случайное пятно на любимой рубашке — оно будет бороться за своё место на ткани до последнего. И если не действовать быстро, пятно может остаться навсегда.
Но есть способ, как справиться с этим неприятным моментом. Без химии и дорогих чистящих средств — всё, что вам нужно, это обычная соль!
Если вы хотите избежать использования агрессивных химических средств, начните с простого и природного способа. Вот что нужно сделать:
Соль — это природный абсорбент, который отлично впитывает жир, не повреждая ткань.
Благодаря своей текстуре она идеально захватывает жирные молекулы, которые не так легко выводятся обычной водой.
Если пятно не исчезло после первой попытки, соль поможет подготовить его для более глубокого очищения.
Соль — это доступное, безопасное и эффективное средство для удаления масла с одежды, которое легко найти в любом доме.
Пова́ренная соль или пищева́я соль (хлорид натрия, NaCl; употребляются также названия хлористый натрий, каменная соль, "столовая соль" или просто "соль") — пищевой продукт, представляющий собой бесцветные кристаллы. Производится в разных видах: крупного и мелкого помола, чистая, йодированная, нитритная и так далее. В зависимости от чистоты делится на сорта экстра, высший, первый и второй.
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