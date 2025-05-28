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Как избавиться от жирных пятен на любимой одежде всего за несколько минут

2:13
Недвижимость

Масло на одежде — это настоящий кошмар, который может испортить любой день. Независимо от того, как оно попало на ткань — будь то во время готовки или случайное пятно на любимой рубашке — оно будет бороться за своё место на ткани до последнего. И если не действовать быстро, пятно может остаться навсегда.

Пятна на одежде
Фото: freepik.com by wayhomestudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пятна на одежде

Но есть способ, как справиться с этим неприятным моментом. Без химии и дорогих чистящих средств — всё, что вам нужно, это обычная соль!

Как удалить пятна масла с помощью соли: пошаговое руководство

Если вы хотите избежать использования агрессивных химических средств, начните с простого и природного способа. Вот что нужно сделать:

  1. Поглотите излишки масла: Возьмите чистую ткань или носовой платок и аккуратно промокните пятно, чтобы удалить как можно больше масла.
  2. Посыпьте солью: Равномерно распределите соль на пятне. Она будет действовать как губка, всасывая масло в себя.
  3. Оставьте соль на несколько минут: Дайте соли время впитать масло — достаточно 5-10 минут.
  4. Аккуратно потирайте: Легкими движениями потрите пятно солью. Это поможет удалить остатки масла.
  5. Постирайте одежду: После этого стирайте вещь как обычно, используя обычное моющее средство.

Почему соль работает?

Соль — это природный абсорбент, который отлично впитывает жир, не повреждая ткань.

Благодаря своей текстуре она идеально захватывает жирные молекулы, которые не так легко выводятся обычной водой.

Если пятно не исчезло после первой попытки, соль поможет подготовить его для более глубокого очищения.

Советы для сложных пятен

  • Для старых пятен: Если пятно давно "засело", повторите процесс несколько раз или используйте жидкое моющее средство в комбинации с солью.
  • Температура воды: Чтобы не зафиксировать масло в волокнах ткани, стирайте одежду в холодной или теплой воде, избегая горячей.

Соль — это доступное, безопасное и эффективное средство для удаления масла с одежды, которое легко найти в любом доме.

Уточнения

Пова́ренная соль или пищева́я соль (хлорид натрия, NaCl; употребляются также названия хлористый натрий, каменная соль, "столовая соль" или просто "соль") — пищевой продукт, представляющий собой бесцветные кристаллы. Производится в разных видах: крупного и мелкого помола, чистая, йодированная, нитритная и так далее. В зависимости от чистоты делится на сорта экстра, высший, первый и второй.

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Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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