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Никогда бы не подумали: 15 неожиданных предметов, которые можно мыть в посудомойке

3:18
Недвижимость

Ваша посудомоечная машина — это не только для посуды. В ней можно мыть и другие вещи, такие как бейсболки и игрушки. Возможно, этот список вдохновит вас на эксперименты.

Кухня
Фото: commons.wikimedia.org by Condos CCSCA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Кухня

Рекомендации по использованию посудомоечной машины

  • Избегайте натуральных материалов. Деревянные и кожаные изделия могут деформироваться или потрескаться из-за тепла и влажности. Лучше выбрать стекло, металл или пластик.
  • Используйте верхнюю полку для деликатных вещей. Верхняя полка находится дальше от нагревательного элемента, поэтому вещи там подвергаются меньшему воздействию тепла. Если вы не уверены, можно ли мыть предмет в посудомоечной машине, положите его на верхнюю полку.
  • Высушивайте вещи естественным образом, если есть сомнения. Это поможет избежать деформации или плавления, сообщает издание Real Simple.

Что можно мыть в посудомоечной машине

  1. Игрушки для ванны. Они собирают плесень и грязь. Положите их на верхнюю полку.
  2. Чистящие салфетки. Их легко мыть. Поместите на верхнюю полку.
  3. Шляпы (кроме соломенных). Используйте пластиковый футляр или закрепите на зубцах верхней полки. Избегайте моющих средств с лимонной кислотой и хлором. Не сушите горячим воздухом.
  4. Стеклянные светильники. Снимите с ламп и вымойте на верхней полке. Избегайте воздействия горячего воздуха.
  5. Соски-пустышки. Поместите на верхнюю полку или в лоток для столовых приборов для дезинфекции.
  6. Кисти. Пластиковые кухонные щетки или щетки для волос без деревянных ручек можно мыть. Сначала удалите волосы и положите на верхнюю полку.
  7. Футляры для зубных щеток. Если они сделаны из пластика, металла или стекла, поместите в посудомоечную машину.
  8. Всевозможные ёмкости. Пластиковые или стеклянные контейнеры легко чистить. Опорожните их и поместите внутрь.
  9. Мыльницы. Их можно мыть, независимо от материала. Не ставьте в посудомойку деревянные мыльницы.
  10. Инструменты для маникюра и педикюра. Пилки, щипчики для ногтей и ножницы поместите в держатель для столовых приборов.
  11. Игрушки для домашних животных. Твердые игрушки из пластика, резины или силикона прекрасно стираются.
  12. Мячи для гольфа. Положите их в сетку для удобства.
  13. Силиконовая посуда. Термостойкие и легко моющиеся: салфетки, формочки, прихватки и т. д.
  14. Чехлы для мобильных телефонов. Пластиковые или силиконовые чехлы можно мыть.
  15. Тарелка для микроволновки. Если вы чистите духовку, положите блюдце в посудомоечную машину.
  16. Аксессуары для пылесоса. Пластиковые детали моются на верхней полке.
  17. Ручки и держатели. Из шкафов или с кухни вымойте в машине, поместите в сетку или в отделение для мелких вещей.

Уточнения

Посудомоечная машина — электромеханическая установка для автоматической мойки посуды. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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