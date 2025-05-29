Эти элементы делают квартиру безликой — даже после ремонта

1:50 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Интерьер — это не только мода, но и отражение вашего характера. В погоне за трендами легко забыть: дом должен радовать прежде всего хозяев. Увы, многие увлекаются модными идеями настолько, что результат выглядит безвкусно и даже отталкивающе.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Интерьер квартиры

Ошибка 1. Визуальный шум на стенах

Слишком много картин, гравюр и постеров, особенно в небрежных или неподходящих рамках, создают не атмосферу, а хаос. Беспорядочно развешанные изображения выглядят дёшево и утомляют глаз.

Совет: если не уверены в композиции — лучше оставить стену пустой или обратиться к дизайнеру.

Ошибка 2. Один и тот же цвет — везде

Когда стены, мебель и текстиль выдержаны в одном тоне, пространство теряет глубину. В лучшем случае оно выглядит скучным, в худшем — неопрятным.

Совет: добавьте контрасты, текстуры и оттенки — даже минимальные акценты преображают интерьер.

Ошибка 3. Цвета, лишённые жизни

Чисто белый или базовый серый могут показаться безопасным выбором, но на деле часто выглядят плоско и неуютно. Такие цвета, лишённые нюансов, создают ощущение "недоделанного" ремонта.

Совет: выбирайте теплые или холодные подтоны серого и белого, чтобы добавить интерьеру характера.

Ошибка 4. Строгая симметрия

Безукоризненная симметрия, где всё "под линеечку", создаёт стерильную и бездушную атмосферу. Даже дорогостоящий ремонт может в итоге напоминать палату в частной клинике.

Совет: нарушайте симметрию осознанно. Легкая асимметрия делает интерьер живым и индивидуальным.

Уточнения

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.