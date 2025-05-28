Шариковая ручка атаковала? Этот дуэт средств разносит чернила в пух и прах

Кажется, шариковые ручки знают, когда на вас светлая одежда. Пятна появляются внезапно — на манжетах, рубашках, джинсах — и будто намертво въедаются в ткань. Пробовали уксус, спирт, мыло — и всё без толку?
Оказывается, есть куда более простой и действенный способ. И всё, что вам нужно, уже есть дома.
Пятна от чернил — одни из самых коварных. Их легко размазать, но почти невозможно удалить. До недавнего времени.
Вот простой способ:
Этот способ стал началом настоящей мини-революции. Вместе с ним появилось ещё несколько приёмов, которые точно пригодятся дома:
Эти советы работают. И главное — для них не нужно покупать дорогие средства.
Черни́ла — общее название жидких красителей, пригодных для письма и/или создания каких-либо изображений с помощью писчих инструментов и штампов.
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