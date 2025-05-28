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Шариковая ручка атаковала? Этот дуэт средств разносит чернила в пух и прах

1:45
Недвижимость

Кажется, шариковые ручки знают, когда на вас светлая одежда. Пятна появляются внезапно — на манжетах, рубашках, джинсах — и будто намертво въедаются в ткань. Пробовали уксус, спирт, мыло — и всё без толку?

Шариковая ручка
Фото: commons.wikimedia. org by Daniel Schwen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
Шариковая ручка

Оказывается, есть куда более простой и действенный способ. И всё, что вам нужно, уже есть дома.

Гель, который спасает одежду

Пятна от чернил — одни из самых коварных. Их легко размазать, но почти невозможно удалить. До недавнего времени.

Вот простой способ:

  • Смешайте водно-спиртовой гель и средство для мытья посуды в равных частях.
  • Нанесите эту смесь на пятно.
  • Аккуратно потрите щёткой (например, зубной).
  • Удалите остатки сухой тканью.
  • Постирайте одежду в обычном режиме при температуре 30-40°C.
  • Пятно исчезает без следа — будто его никогда не было.

Ещё три трюка, которые работают не хуже

Этот способ стал началом настоящей мини-революции. Вместе с ним появилось ещё несколько приёмов, которые точно пригодятся дома:

  • Чтобы убирать под мебелью, которая постоянно сдвигается, используйте швабру с длинной ручкой. Она легко достаёт до пыли в самых недоступных уголках.
  • Пятна на стенах, дверях и даже кроссовках можно удалить влажным "волшебным" ластиком — просто намочите его и протрите нужное место.
  • Жир на плите и столешнице убирается плоской щёткой. Её форма позволяет проникать в узкие щели без вреда для поверхности.

Эти советы работают. И главное — для них не нужно покупать дорогие средства.

Уточнения

Черни́ла — общее название жидких красителей, пригодных для письма и/или создания каких-либо изображений с помощью писчих инструментов и штампов.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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