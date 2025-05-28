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Накипь убивает чайник? Откройте секрет борьбы с ней без сложных средств

1:37
Недвижимость

Известно, что накипь — настоящий враг электрочайника. Она появляется из-за минералов в воде, таких как кальций и магний, которые при нагревании оседают на внутренних стенках и нагревательном элементе прибора. Это не только портит вкус вашего чая, но и значительно сокращает срок службы чайника.

Чистка чайника
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Чистка чайника

Почему накипь так опасна

  • Время закипания воды увеличивается, и электричество расходуется впустую.
  • Вода может приобретать неприятный запах или вкус.
  • В крайних случаях накипь повреждает внутреннюю систему нагрева, заставляя покупать новый прибор.

Чтобы избежать подобных проблем, чайник нужно регулярно очищать. Для этого существуют специальные средства, но зачастую они содержат агрессивные химикаты.

Лимон — природный очиститель и дезинфектор

Отличная новость: лимонная кислота, содержащаяся в обычном лимоне, прекрасно справляется с удалением накипи. В отличие от уксуса или промышленных составов, лимон не оставляет стойкого запаха и абсолютно безопасен для здоровья. И к тому же лимон почти всегда под рукой!

Как очистить чайник лимоном

  • Нарежьте лимон на кусочки или выдавите сок.
  • Залейте лимонную воду в чайник примерно наполовину.
  • Доведите воду до кипения и дайте постоять 15-20 минут.
  • Слейте жидкость и тщательно промойте чайник.

Этот простой и экологичный способ не только удалит накипь, но и освежит внутренние поверхности прибора, продлив его срок службы.

Уточнения

Электроча́йник — бытовой электрический прибор для нагревания и кипячения питьевой воды, работающий на электроэнергии.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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