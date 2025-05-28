Шесть лайфхаков, которые разгладят одежду быстрее, чем утюг — и без риска обжечь пальцы

Что делать, если утюга нет, а одежда вся мятая? В мире, где квартиры становятся меньше, а времени на глажку всё меньше, искать альтернативы — необходимость. Особенно если хочется выглядеть аккуратно без лишних хлопот.
Важно не только, чтобы одежда была чистой и без дыр, но и чтобы она не была вся в складках. Но что делать, если гладильная доска и утюг — это роскошь, которую не каждый может позволить себе в маленькой квартире?
1. Пар в ванной
Во время горячего душа повесьте одежду в ванной комнате. Пар мягко разгладит складки. Главное — держать дверь и окно закрытыми, чтобы пар сконцентрировался.
2. Сушилка для белья
Если у вас есть сушильная машина, бросьте в неё мятые вещи вместе с парой шариков для сушки. Включите цикл на низкой температуре — складки заметно уменьшатся.
3. Кастрюля с кипятком
Держите одежду над кастрюлей с кипящей водой, чтобы пар помог расправить ткань.
4. Влажное полотенце
Накройте мятую вещь слегка влажным полотенцем и аккуратно прижмите. Влага размягчит волокна, и складки уйдут легче.
5. Свёртывание в рулон
Разложите одежду на ровной поверхности, плотно сверните рулоном и оставьте на несколько минут. Волокна расслабятся, а после разворачивания складки станут менее заметными.
6. Локальная глажка
Если утюг всё же под рукой, не обязательно гладить всю вещь. Сосредоточьтесь на воротниках, манжетах и других заметных местах, проглаживая их по несколько секунд.
Утю́г (от тюрк. *ütüɣ, тур. ütü «утюг») — элемент бытовой техники для разглаживания складок и заминов на одежде. Процесс разглаживания называют глажкой или глаженьем.
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