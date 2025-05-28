Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Получите деньги до праздников: пенсионерам пообещали досрочные выплаты
Заменили лампы на светодиоды — и не заметили, как стали слепить встречных
Улыбка может исчезнуть — если продолжить использовать это средство
Автомобили, которые могли изменить автопром СССР, но не успели
Новая структура для микросхем: кремний отправляется на покой
Секрет зелёного ковра: три метода, которые превращают газон в картинку из журнала
Вся карьера Тома Круза в одном списке: от худшего фильма к лучшему
ПАО Газпром привлек на рынке облигаций 400 млн долларов
Santa Fe стал дешевле на 1,5 млн — но есть нюанс, о котором не пишут в рекламе

Шесть лайфхаков, которые разгладят одежду быстрее, чем утюг — и без риска обжечь пальцы

1:49
Недвижимость

Что делать, если утюга нет, а одежда вся мятая? В мире, где квартиры становятся меньше, а времени на глажку всё меньше, искать альтернативы — необходимость. Особенно если хочется выглядеть аккуратно без лишних хлопот.

Уставшая женщина
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Уставшая женщина

Важно не только, чтобы одежда была чистой и без дыр, но и чтобы она не была вся в складках. Но что делать, если гладильная доска и утюг — это роскошь, которую не каждый может позволить себе в маленькой квартире?

6 простых способов избавиться от складок без утюга

1. Пар в ванной

Во время горячего душа повесьте одежду в ванной комнате. Пар мягко разгладит складки. Главное — держать дверь и окно закрытыми, чтобы пар сконцентрировался.

2. Сушилка для белья

Если у вас есть сушильная машина, бросьте в неё мятые вещи вместе с парой шариков для сушки. Включите цикл на низкой температуре — складки заметно уменьшатся.

3. Кастрюля с кипятком

Держите одежду над кастрюлей с кипящей водой, чтобы пар помог расправить ткань.

4. Влажное полотенце

Накройте мятую вещь слегка влажным полотенцем и аккуратно прижмите. Влага размягчит волокна, и складки уйдут легче.

5. Свёртывание в рулон

Разложите одежду на ровной поверхности, плотно сверните рулоном и оставьте на несколько минут. Волокна расслабятся, а после разворачивания складки станут менее заметными.

6. Локальная глажка

Если утюг всё же под рукой, не обязательно гладить всю вещь. Сосредоточьтесь на воротниках, манжетах и других заметных местах, проглаживая их по несколько секунд.

Уточнения

Утю́г (от тюрк. *ütüɣ, тур. ütü «утюг») — элемент бытовой техники для разглаживания складок и заминов на одежде. Процесс разглаживания называют глажкой или глаженьем.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Купил и забыл про сервис: какие автомобили прослужат вам долгие годы
Авто
Купил и забыл про сервис: какие автомобили прослужат вам долгие годы Аудио 
Русское наследие за 1 евро: Финляндия за бесценок продала памятник архитектуры
Мир. Новости мира
Русское наследие за 1 евро: Финляндия за бесценок продала памятник архитектуры Аудио 
Популярное
Кондиционеры выходят из моды: теперь это новый тренд

Оконные кондиционеры возвращаются в моду! Узнайте, почему они более удобные и экономичные, чем сплит-системы. Экономьте деньги и силы.

Кондиционеры выходят из моды: теперь это новый тренд
Его не видели 70 лет — теперь он вернулся, и это только начало
Его не видели 70 лет — теперь он вернулся, и это только начало
Из-подо льда Антарктиды всплыла древняя крепость: мерзлота не смогла её удержать
Когда кошка уходит навсегда: что в её поведение говорит о последнем прощании
Об этом не заикайся: Зеленский летит в Германию, но Таурусов не привезёт Дмитрий Плотников Победа на горизонте. Озвучим промежуточные итоги СВО Виктор Пахомов Звезда сериала Угрюм-река Юрий Миронцев: Сейчас самая главная задача - не дать своих в обиду Анжела Якубовская
Как встреча дельфина с малой косаткой породила морское чудо: история уникального скрещивания
В Китае рассказали, как Россия устроила США неприятности с госдолгом
Роскошь, в которой нет смысла: что в машине бесполезно, но стоит дорого
Роскошь, в которой нет смысла: что в машине бесполезно, но стоит дорого
Последние материалы
Новая структура для микросхем: кремний отправляется на покой
Секрет зелёного ковра: три метода, которые превращают газон в картинку из журнала
Вся карьера Тома Круза в одном списке: от худшего фильма к лучшему
ПАО Газпром привлек на рынке облигаций 400 млн долларов
Santa Fe стал дешевле на 1,5 млн — но есть нюанс, о котором не пишут в рекламе
Не выживут ни солдаты, ни машины: Восток закрыл ВСУ все пути к отступлению
Ракеты и Метеоры: как СССР хотел покорить реки и моря на подводных крыльях
Ужас на грядках: слизни вышли из тени и точат капусту до жилок
Микрошорты и панк-бунт: дочь Агутина и Варум зажгла на сцене США в дерзком образе
В Московском Молодежном театре пройдет патриотическая акция Дети помнят и гордятся!
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.