Мусорное ведро без запаха: проверьте, не нарушаете ли вы эти правила

2:22 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Вы замечали, что даже самый стильный и ухоженный интерьер перестаёт радовать, если в доме витает неприятный запах? Особенно, если он идёт с кухни, из мусорного ведра. Хорошая новость: проблему можно решить просто и быстро.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Мусорное ведро

Древесный наполнитель: из лотка — в ведро

Если у вас есть питомец, немного наполнителя для туалета — и неприятный запах больше не проблема. Вымойте ведро, дайте ему высохнуть и насыпьте слой наполнителя на дно. Сверху ставьте пакет. Наполнитель впитает всю жидкость и удержит запах.

Эфирные масла: аромат на ваш вкус

Нанесите пару капель масла на ватный диск или салфетку и положите их на дно. Это создаст приятный аромат. Правда, если мусорный пакет протечёт — придётся повторить процедуру.

Старая добрая газета

Раньше газеты служили отличной защитой от запахов. Проложите ими дно ведра, даже если используете пакет. Бумага впитает влагу и запахи, а уборка станет проще.

Уксус или лимонка: химия на вашей стороне

Разведите уксус с водой 1:1, залейте в ведро и оставьте на 30 минут. Затем почистите щеткой. Лимонная кислота тоже подойдёт — она не менее эффективна.

Пищевая сода: против запаха и грязи

Насыпьте соду на дно ведра или прямо в пакет с мусором. Хотите серьёзной чистки — сделайте пасту из соды и воды, и протрите внутренности ведра. Уйдут и грязь, и запах.

"Белизна" и бытовая химия

Для основательной чистки подойдёт "Белизна" или любой хлорсодержащий очиститель. Залейте ведро, дайте постоять, вымойте — и оно снова как новое.

Как сохранить ведро свежим

Выносите мусор ежедневно. Это основа чистоты.

Избегайте влаги. Сливайте воду из остатков еды до выброса.

Используйте аромапакеты. Лёгкий запах фруктов нейтрализует неприятный фон.

Держите ведро в прохладе. Не ставьте его у батареи или духовки.

Отдельные пакеты для влажных отходов. Заворачивайте их в бумагу или складывайте в отдельный пакет.

Уточнения

Ведро́ - сосуд для хранения жидких и сыпучих материалов и транспортировки их на небольшие расстояния.



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