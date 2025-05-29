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Мусорное ведро без запаха: проверьте, не нарушаете ли вы эти правила

2:22
Недвижимость

Вы замечали, что даже самый стильный и ухоженный интерьер перестаёт радовать, если в доме витает неприятный запах? Особенно, если он идёт с кухни, из мусорного ведра. Хорошая новость: проблему можно решить просто и быстро.

Мусорное ведро
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Мусорное ведро

Древесный наполнитель: из лотка — в ведро

Если у вас есть питомец, немного наполнителя для туалета — и неприятный запах больше не проблема. Вымойте ведро, дайте ему высохнуть и насыпьте слой наполнителя на дно. Сверху ставьте пакет. Наполнитель впитает всю жидкость и удержит запах.

Эфирные масла: аромат на ваш вкус

Нанесите пару капель масла на ватный диск или салфетку и положите их на дно. Это создаст приятный аромат. Правда, если мусорный пакет протечёт — придётся повторить процедуру.

Старая добрая газета

Раньше газеты служили отличной защитой от запахов. Проложите ими дно ведра, даже если используете пакет. Бумага впитает влагу и запахи, а уборка станет проще.

Уксус или лимонка: химия на вашей стороне

Разведите уксус с водой 1:1, залейте в ведро и оставьте на 30 минут. Затем почистите щеткой. Лимонная кислота тоже подойдёт — она не менее эффективна.

Пищевая сода: против запаха и грязи

Насыпьте соду на дно ведра или прямо в пакет с мусором. Хотите серьёзной чистки — сделайте пасту из соды и воды, и протрите внутренности ведра. Уйдут и грязь, и запах.

"Белизна" и бытовая химия

Для основательной чистки подойдёт "Белизна" или любой хлорсодержащий очиститель. Залейте ведро, дайте постоять, вымойте — и оно снова как новое.

Как сохранить ведро свежим

  • Выносите мусор ежедневно. Это основа чистоты.
  • Избегайте влаги. Сливайте воду из остатков еды до выброса.
  • Используйте аромапакеты. Лёгкий запах фруктов нейтрализует неприятный фон.
  • Держите ведро в прохладе. Не ставьте его у батареи или духовки.
  • Отдельные пакеты для влажных отходов. Заворачивайте их в бумагу или складывайте в отдельный пакет.

Уточнения

Ведро́ - сосуд для хранения жидких и сыпучих материалов и транспортировки их на небольшие расстояния.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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