Покупки, которые делают уборку только сложнее — чем их заменить

Выбирая технику и инструменты для уборки, мы надеемся, что они упростят жизнь. Но иногда красивые обещания — это просто маркетинг. Ниже — пять популярных приспособлений, которые чаще раздражают, чем помогают. И, главное, чем их можно заменить.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Робот - пылесос

Веревочная швабра: лужи и шерсть по всему полу

На первый взгляд — классика. Но на деле — настоящее испытание. Такая швабра плохо впитывает воду, оставляя лужи, которые губительны для ламината и деревянных полов. Пыль она не убирает, а размазывает. А если в доме есть животные — готовьтесь собирать шерсть и волосы вручную, ведь они запутываются в "веревках" навсегда.

Что лучше:

Швабра с насадкой из микрофибры и автоматическим отжимом. Она впитывает влагу гораздо лучше, не оставляет разводов и легко чистится.

Робот-пылесос с влажной уборкой: не ведитесь на "дополнительные функции"

Функция влажной уборки в роботе-пылесосе часто оказывается обманкой. По сути — это просто тряпка на липучке. Она быстро загрязняется и не очищает пол, а лишь размазывает грязь.

Что лучше:

Пусть робот занимается только сухой уборкой, а вы — раз в неделю проходите пол со шваброй. Или, если бюджет позволяет, выберите моющий пылесос с двумя резервуарами — для чистой и грязной воды. Это действительно эффективно.

Швабра с распылителем: больше хлопот, чем пользы

Идея кажется гениальной: распылил и вытер. Но на практике — резервуар быстро заканчивается, а тряпка быстро пачкается. Двигать такую швабру тоже неудобно: приходится толкать от себя, а не тянуть.

Что лучше:

Вертикальный моющий пылесос — идеален, если нужна скорость. Или простая микрофибровая швабра с набором сменных насадок. Меняйте тряпку в каждой комнате, а после — стирайте все сразу.

Щетка с дозатором моющего: звучит удобно, но…

Эта щетка быстро тратит моющее средство, а если разбавить — пены не дождетесь. Жесткая щетина может повредить антипригарное покрытие, а держать в руке её неудобно.

Что лучше:

Обычная губка по-прежнему справляется на ура. Можно попробовать силиконовые варианты — долговечные и удобные. Щетки с ручками — только для сложных загрязнений или бутылок.

Мини-щетка: слишком мала, чтобы быть полезной

Такая щетка едва ли поможет. Обивку дивана ею не почистишь, а клавиатуру она только загрязнит сильнее — крошки попадут глубже.

Что лучше:

Используйте насадки от пылесоса для мебели, а для клавиатуры — силиконового "лизуна". Можно завести мини-пылесос для гаджетов — он лёгкий, компактный и безопасный.

Уточнения

Пылесо́с - агрегат для уборки пыли и загрязнений с поверхностей посредством всасывания потоком воздуха. Пыль и загрязнения накапливаются в пылесборнике, из которого они должны регулярно удаляться.



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