Как не убить блеск плитки при мытье — всё дело в последовательности

2:41 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Кажется, что мыть плиточный пол — дело плёвое: вода, тряпка, немного химии — и чистота. Но если всё так просто, откуда тогда эти вечные разводы, тусклый блеск и ощущение, что пол как будто всё равно не до конца чистый?

Фото: freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Современная ванная комната

Проблема часто не в средствах, а в самих действиях. Рассказываем, какие ошибки совершают даже самые аккуратные хозяйки — и как их легко избежать.

Забыли убрать пыль и мусор? Плитка "отомстит" разводами

Пыль, оставшаяся на полу, не просто мешает чистоте — она втирается в поверхность, оседает в воде и потом прилипает к ногам. И результат — пятна, разводы и ощущение липкости. Перед влажной уборкой обязательно пройдитесь пылесосом или сухой шваброй.

Не смыли моющее средство? Готовьтесь дышать химией

Иногда причина разводов — остатки бытовой химии, которую забыли смыть. Проверяйте инструкцию: если указано "требует смывания", обязательно промойте пол чистой водой. Это не только избавит от следов, но и убережёт от вредных испарений.

Мутная вода — грязный результат

Чистая вода — залог чистоты пола. Если вода потемнела или в ней плавают соринки, смените её. И так несколько раз за уборку. Иначе на плитке осядет вся эта грязь.

Много химии — плохо

Кажется, что "чем больше, тем чище", но это не работает. Избыток моющего средства не смывается полностью, оставляя плёнку и разводы. А ещё может вызвать аллергию или раздражение. Добавляйте средство строго по инструкции. Если остался налёт — протрите пол заново чистой тряпкой.

Лайфхак: Хотите вернуть плитке блеск? Добавьте в воду немного лимонной кислоты.

Абразивы царапают даже матовую плитку

Глянцевая плитка особенно чувствительна к абразивам. Но и матовая может пострадать: царапины портят внешний вид и делают покрытие уязвимым к пятнам. Не используйте жёсткие щётки и абразивные порошки.

Швабра с губкой — плохая идея

Губка во время уборки выжимает грязную воду обратно на пол, особенно в швы. А вычищать потом эти тёмные пятна из светлой затирки — та ещё задача. Выбирайте швабру с насадкой из микрофибры.

Не вытерли насухо? Получите разводы

После влажной уборки важно убрать всю воду. Даже немного влаги — и на глянцевом полу останутся пятна. Протрите насухо — и плитка засияет.

Уточнения

Бытовая химия - непродовольственные химические вещества, средства ухода за одеждой, помещениями, автомобилями, посудой и тому подобным, которые обычно встречаются и используются в домохозяйстве.



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