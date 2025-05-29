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Плесень и гниль в стиралке: как вернуть свежесть без мастера

2:28
Недвижимость

Даже самая новая стиральная машина может неприятно пахнуть — гнилью, сыростью или плесенью. И причина не в самой технике, а в неправильной эксплуатации. К счастью, всё можно исправить своими руками, быстро и эффективно.

Кошка в стиральной машине
Фото: openverse.org by Paul Lockhart, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/
Кошка в стиральной машине

Основные причины запаха

Если из барабана повеяло неприятным, проверьте, не допускаете ли вы эти ошибки:

  • Закрытая дверца после стирки создает парниковый эффект — влага и тепло идеально подходят для грибков.
  • Постоянная стирка на низких температурах — порошок не растворяется, остаётся на деталях, образуя налёт.
  • Дешёвые моющие средства не содержат антиналётных добавок, плохо смываются и становятся пищей для микробов.
  • Грязное бельё, оставленное в барабане, быстро начинает "жить своей жизнью".
  • Засорённые фильтры скапливают загрязнения, становясь рассадником микрофлоры.
  • Игнорирование регулярной чистки лотка, резинки люка и других деталей.
  • Забитые карманы — салфетки, бумажки и прочий "мусор" оставляют следы внутри машины.

Чистим технику правильно: два пути

Механическая чистка

Самый эффективный способ:

  • Лоток для порошка — вынуть, промыть щеткой в мыльной воде, затем — в уксусе.
  • Отверстие-приемник — протереть тряпкой, удалить загрязнения щеткой.
  • Резинка люка — промыть раствором уксуса, вытереть насухо.
  • Сливной фильтр — открутить, промыть, удалить мусор.
  • Сливной шланг — промыть горячей водой под напором.

Химическая чистка

Если нужно быстро:

  • Уксус: 2-3 ложки в отсек, стирка на 90 °C. Пауза в середине цикла усилит эффект.
  • Лимонная кислота + порошок: по 4 ложки, стирка на максимальной температуре.
  • Сода + уксус: сначала сода на 30 °C, затем уксус на 60 °C.
  • Сода + эфирное масло: избавляет от резкого запаха.
  • Медный купорос: 1,5 ложки на воду, обработать внутренности вручную.

Важно: отключите отжим, если есть возможность — это поможет лучше вымыть все остатки.

А если не помогло

Бывает, запах остаётся даже после глубокой чистки. В таком случае виновата не техника, а трубы. Придётся звать сантехника.

Уточнения

Стира́льная маши́на - автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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