Плесень и гниль в стиралке: как вернуть свежесть без мастера

Даже самая новая стиральная машина может неприятно пахнуть — гнилью, сыростью или плесенью. И причина не в самой технике, а в неправильной эксплуатации. К счастью, всё можно исправить своими руками, быстро и эффективно.
Фото: openverse.org by Paul Lockhart, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/
Кошка в стиральной машине
Основные причины запаха
Если из барабана повеяло неприятным, проверьте, не допускаете ли вы эти ошибки:
Закрытая дверца после стирки создает парниковый эффект — влага и тепло идеально подходят для грибков.
Постоянная стирка на низких температурах — порошок не растворяется, остаётся на деталях, образуя налёт.
Дешёвые моющие средства не содержат антиналётных добавок, плохо смываются и становятся пищей для микробов.
Грязное бельё, оставленное в барабане, быстро начинает "жить своей жизнью".