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Грязный холодильник и пыль под потолком: вот что выдает неидеальную хозяйку

1:54
Недвижимость

Вы протираете пыль и моете полы, но гости всё равно замечают нечто странное? Всё потому, что в доме есть мелочи, на которые мы не обращаем внимания — а зря.

Химчистка мебели
Фото: https://www.freepik.com
Химчистка мебели

Зеркала, полные секретов

Первое, что бросается в глаза — отпечатки и налёт на зеркалах. Особенно в прихожей. В ванной к ним добавляются капли воды и зубной пасты. Всего пара движений — и зеркало сверкает, как новенькое. Используйте специальные средства для блеска.

Светильники, скрытые в пыли

Пыль на плафонах и абажурах не только портит вид, но и крадёт свет. Комната кажется мрачной и неуютной. Протирайте их хотя бы раз в месяц — результат заметен сразу.

Холодильник с характером

Да, заглядывать в него гости вряд ли будут. Но неприятный запах, разбросанные банки и неопрятные остатки еды испортят впечатление. Разложите всё по контейнерам, выбрасывайте старые продукты и мойте полки хотя бы раз в сезон.

Диван под прицелом

Пыль и пятна на мягкой мебели — бич идеального интерьера. Пылесос с мягкой щеткой, меламиновая губка и пятновыводитель — ваши главные союзники.

Плитка, которая всё портит

Даже начищенная сантехника не спасёт, если на швах плесень, а на плитке разводы. Обрабатывайте углы и стены спреями от налёта, не давая грязи шанса.

Высокие шкафы — ловушка для хозяйки

Антресоли, верх холодильника — там скапливается "невидимая" пыль. Пока не заглянет мастер или сосед. А потом — краснеем.

Цветы, которые не радуют

Увядшие букеты и забытые горшки на подоконнике вносят уныние. Засохшие — выбросите, горшечные — оживите. Или замените на свежие, если скоро гости.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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