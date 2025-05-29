Избавьтесь от тараканов раз и навсегда: рецепт простого плана

1:42 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Заметили в квартире таракана? Значит, где-то уже затаилась целая колония. Эти насекомые не кусаются, но вызывают отвращение, переносят микробы и провоцируют аллергию.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Юлия Иванко, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ дезинфекция

Почему они заводятся

Тепло, еда и влага — всё, что нужно тараканам для счастья. Их притягивают капающие краны, немытая посуда, остатки еды на полу и даже миска с кошачьим кормом. Живут они там, где темно и тепло — за плинтусами, в вентиляции, под обоями. Если вы видите таракана днём — значит, их уже очень много.

Как они попадают в дом

Через щели, вентиляцию, мусоропровод и даже с покупками. Иногда мы сами "привозим" их из отпуска или с пересылкой. Один момент — и вот уже колония ищет пищу на вашей кухне.

Что делать: быстрые меры

Нашатырь. Запах отпугивает насекомых. Растворите ложку нашатыря на литр воды и протирайте поверхности.

Борная кислота. Смешайте порошок с желтком — и разложите шарики по дому. Это убьёт паразитов без химии.

Самодельная ловушка. Банка с приманкой и смазанными стенками не даст таракану выбраться наружу.

Профессиональная дезинсекция

Если не справляетесь — вызывайте специалистов. Только они гарантируют 100% результат.

Профилактика: как не допустить повторного вторжения

Убирайте крошки и не оставляйте пищу на виду.

Чините сантехнику — лишите тараканов воды.

Заделайте щели, заклейте обои, проклейте технику.

Предупредите соседей: лучше обработать жильё одновременно.

Уточнения

Инсектици́ды (от лат. insectum "насекомое" + лат. caedo "убиваю") — химические препараты, предназначенные для уничтожения насекомых.



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