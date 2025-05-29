Избавьтесь от тараканов раз и навсегда: рецепт простого плана

Заметили в квартире таракана? Значит, где-то уже затаилась целая колония. Эти насекомые не кусаются, но вызывают отвращение, переносят микробы и провоцируют аллергию.
Тепло, еда и влага — всё, что нужно тараканам для счастья. Их притягивают капающие краны, немытая посуда, остатки еды на полу и даже миска с кошачьим кормом. Живут они там, где темно и тепло — за плинтусами, в вентиляции, под обоями. Если вы видите таракана днём — значит, их уже очень много.
Через щели, вентиляцию, мусоропровод и даже с покупками. Иногда мы сами "привозим" их из отпуска или с пересылкой. Один момент — и вот уже колония ищет пищу на вашей кухне.
Если не справляетесь — вызывайте специалистов. Только они гарантируют 100% результат.
Инсектици́ды (от лат. insectum "насекомое" + лат. caedo "убиваю") — химические препараты, предназначенные для уничтожения насекомых.
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На каждой заправке есть скрытая функция, о которой знают единицы. Она помогает лить бензин точнее, терять меньше — и экономить на каждом литре.