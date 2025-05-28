Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пять минут до вкусного утра: как приготовить овсяную кашу с кокосовым молоком и бананом
Илон Маск готовит к выпуску смартфон: Tesla может взбудоражить рынок
Детская, в которой ребёнок растёт счастливым — секрет в одном решении
Смородина на вашем участке за пару месяцев: откройте удивительный секрет размножения зелёными черенками
Хотите в старости быть здоровым и активным? Узнайте, как теннис может изменить вашу жизнь
Ричард Гир презентовал в Милане фильм про Далай-Ламу
ТОП-5 самых эпатажных автомобилей СССР
Ездят по три сезона и не дубеют: названы честные модели шин
Как избавиться от ворон на огороде: 7 способов вернуть контроль над участком

Вот почему ваш дом кажется неуютным — 5 предметов, от которых стоит срочно избавиться

2:43
Недвижимость

Иногда достаточно одного взгляда, чтобы почувствовать, что в интерьере "что-то не так". Пространство может быть красиво оформлено, но всё равно вызывать дискомфорт.

Интерьер
Фото: https://www.freepik.com
Интерьер

Причина — в предметах, которые портят атмосферу, не всегда будучи очевидными. Они не только визуально утяжеляют комнату, но и влияют на психологическое состояние.

Старая мебель = ощущение запущенности

Сколотые стулья, столы с облезшей кромкой, кресла, потерявшие форму — всё это незаметно "съедает" уют. Даже если предметы выполняют свою функцию, они могут разрушать общую картину и создавать ощущение запущенности.

Решение: реставрация или замена. Новая или обновлённая мебель моментально меняет настроение в комнате, возвращает ей стиль и ухоженность, а вам — внутреннее спокойствие.

Декора много — уюта нет

Декор — это как специи в блюде: перебор моментально всё портит. Множество статуэток, вазочек, рамок и прочих милых мелочей создают ощущение загромождённости. Интерьер начинает давить.

Совет прост: оставьте только 2-3 действительно значимых предмета. Освободив полки и поверхности, вы откроете пространство — и буквально почувствуете, как становится легче дышать.

Захламлённые полки = беспокойный ум

Когда на виду лежит всё и сразу — от книг и сувениров до случайных мелочей — психика воспринимает это как хаос. Переизбыток информации в поле зрения мешает расслабиться.

Разгрузите полки, спрячьте лишнее в закрытые системы хранения. Порядок в доме всегда ведёт к порядку в голове.

Вещи с негативной энергетикой

Иногда источником дискомфорта становятся вещи, к которым привязаны неприятные воспоминания: подарки от бывших, предметы из сложных периодов жизни, фото, вызывающие боль. Они будто незримо держат в прошлом.

Попробуйте убрать их из поля зрения. Замените на что-то нейтральное или новое. Даже маленькое обновление может принести мощное внутреннее облегчение.

Цветовой диссонанс — скрытый враг уюта

Когда в интерьере нарушена цветовая гармония — например, яркие подушки на строгом диване или разноцветные шторы в спокойной спальне — возникает ощущение визуального шума. Он отвлекает, раздражает, разрушает целостность.

Решение: выбрать единую палитру и действовать в её рамках. Гармония цветов возвращает порядок и делает комнату эстетически цельной.

Уточнения

Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Его не видели 70 лет — теперь он вернулся, и это только начало
Домашние животные
Его не видели 70 лет — теперь он вернулся, и это только начало Аудио 
Русское наследие за 1 евро: Финляндия за бесценок продала памятник архитектуры
Мир. Новости мира
Русское наследие за 1 евро: Финляндия за бесценок продала памятник архитектуры Аудио 
Из-подо льда Антарктиды всплыла древняя крепость: мерзлота не смогла её удержать
Наука и техника
Из-подо льда Антарктиды всплыла древняя крепость: мерзлота не смогла её удержать Аудио 
Популярное
Кондиционеры выходят из моды: теперь это новый тренд

Оконные кондиционеры возвращаются в моду! Узнайте, почему они более удобные и экономичные, чем сплит-системы. Экономьте деньги и силы.

Кондиционеры выходят из моды: теперь это новый тренд
Его не видели 70 лет — теперь он вернулся, и это только начало
Его не видели 70 лет — теперь он вернулся, и это только начало
Из-подо льда Антарктиды всплыла древняя крепость: мерзлота не смогла её удержать
Когда кошка уходит навсегда: что в её поведение говорит о последнем прощании
Звезда сериала Угрюм-река Юрий Миронцев: Сейчас самая главная задача - не дать своих в обиду Анжела Якубовская Загадка переговоров: почему Украина осталась без союзников на глобальной арене? Дмитрий Плотников Дарья Асламова: В окопах атеистов нет. Сделка с Богом в минуту опасности Дарья Асламова
Как встреча дельфина с малой косаткой породила морское чудо: история уникального скрещивания
Почему ретинол — ваш спаситель от морщин: вот почему он обязательно должен быть в креме для век после 50
Почему пауки выбирают ваш дом? Разбираем причины
Почему пауки выбирают ваш дом? Разбираем причины
Последние материалы
Как избавиться от ворон на огороде: 7 способов вернуть контроль над участком
Живот как барабан? Эти 8 продуктов работают лучше таблеток — и вкуснее
Я русский: Павел Дуров ответил на жёсткие обвинения
Остаться без копейки в Таиланде? Легко, если забыть об одном важном моменте
Съел и вспотел: что пить, чтобы исчез целлюлит, а на душе стало легче
Скромные, но крепкие: эти машины не разочаруют через 10 лет
Вот почему ваш дом кажется неуютным — 5 предметов, от которых стоит срочно избавиться
Тайна правильной разморозки курицы: как избежать пищевых отравлений и сохранить вкус
Канчиль — маленький олень с большими секретами: что скрывает это чудо с клыками
Не верите в пользу коротких тренировок? Узнайте, как 5 минут в день улучшат ваше здоровье
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.