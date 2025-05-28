Всё, что вам нужно — старая газета и немного кофе: как победить летний запах мусора

С приходом тепла в наши дома и дворы приходит и кое-что неприятное — удушающая вонь из мусорных баков. Она расползается по подъездам, пробивается в квартиры и превращает каждое открытие окна в испытание на выносливость. Лето — сезон коротких рукавов, ягод и… мусорного апокалипсиса. И если сборщики отходов слегка задержатся, обычный контейнер может превратиться в настоящее орудие массового обонятельного поражения.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Мусорное ведро

Многие жители домов, окна которых выходят на площадку с контейнерами, давно страдают от запаха. Но что именно гниёт так активно? Чаще всего, по словам жильцов, виноваты остатки мяса, рыбы, открытые детские подгузники и туалеты домашних животных. Эти "ароматные подарки" попадают в бак без упаковки — и начинается пиршество бактерий.

На поведение окружающих вы не повлияете, но можете взять под контроль хотя бы собственный мусор. И здесь на помощь приходят старые добрые бабушкины лайфхаки. Один из самых простых и эффективных — заворачивать влажные пищевые отходы в газету. Бумага впитывает влагу и тормозит процесс разложения. Меньше влаги — меньше вони.

Более ароматный вариант — кофейные зёрна или даже использованная гуща. Кофе отлично нейтрализует запахи и делает содержимое ведра чуть менее смертоносным.

Уточнения

Твёрдые бытовые / коммунальные отходы (ТБО, ТКО, коммунальный или бытовой мусор) — предметы или товары, потерявшие потребительские свойства, также пищевые отходы, наибольшая часть отходов потребления.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.