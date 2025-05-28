Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
На таких даже в космос: моторы, которые не умирают — проверено миллионами километров
Элементарный клубничный пирог всего за полчаса: порадуйте семью, даже если не сильны в выпечке
1000 петафлопс операций в секунду: Китай запустил первые спутники для создания космического суперкомпьютера
Неприятные последствия неумелого удаления макияжа: узнайте, как избежать ошибок
Уединённый рай: этот пляжный маршрут в Италии вас точно удивит
Интрига вокруг Роналду: где он продолжит карьеру после Аль-Наср
HBO показала маленьких актёров, которые исполнят главные роли в сериале Гарри Поттер
Ужасающие зубы и светящиеся тела: рыбы-гадюки, которые могут заставить океан дрожать
Гудок — как выстрел: почему телефонный звонок стал самой пугающей функцией гаджета

Всё, что вам нужно — старая газета и немного кофе: как победить летний запах мусора

Недвижимость

С приходом тепла в наши дома и дворы приходит и кое-что неприятное — удушающая вонь из мусорных баков. Она расползается по подъездам, пробивается в квартиры и превращает каждое открытие окна в испытание на выносливость. Лето — сезон коротких рукавов, ягод и… мусорного апокалипсиса. И если сборщики отходов слегка задержатся, обычный контейнер может превратиться в настоящее орудие массового обонятельного поражения.

Мусорное ведро
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Мусорное ведро

Многие жители домов, окна которых выходят на площадку с контейнерами, давно страдают от запаха. Но что именно гниёт так активно? Чаще всего, по словам жильцов, виноваты остатки мяса, рыбы, открытые детские подгузники и туалеты домашних животных. Эти "ароматные подарки" попадают в бак без упаковки — и начинается пиршество бактерий. 

На поведение окружающих вы не повлияете, но можете взять под контроль хотя бы собственный мусор. И здесь на помощь приходят старые добрые бабушкины лайфхаки. Один из самых простых и эффективных — заворачивать влажные пищевые отходы в газету. Бумага впитывает влагу и тормозит процесс разложения. Меньше влаги — меньше вони.

Более ароматный вариант — кофейные зёрна или даже использованная гуща. Кофе отлично нейтрализует запахи и делает содержимое ведра чуть менее смертоносным.

Уточнения

Твёрдые бытовые / коммунальные отходы (ТБО, ТКО, коммунальный или бытовой мусор) — предметы или товары, потерявшие потребительские свойства, также пищевые отходы, наибольшая часть отходов потребления.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Она спасла котёнка из леса — и только потом узнала, кто он на самом деле
Домашние животные
Она спасла котёнка из леса — и только потом узнала, кто он на самом деле
Технология, которую встраивают во все машины — но водители всё чаще её отключают
Авто
Технология, которую встраивают во все машины — но водители всё чаще её отключают Аудио 
Почему ретинол — ваш спаситель от морщин: вот почему он обязательно должен быть в креме для век после 50
Красота и стиль
Почему ретинол — ваш спаситель от морщин: вот почему он обязательно должен быть в креме для век после 50 Аудио 
Популярное
Кондиционеры выходят из моды: теперь это новый тренд

Оконные кондиционеры возвращаются в моду! Узнайте, почему они более удобные и экономичные, чем сплит-системы. Экономьте деньги и силы.

Кондиционеры выходят из моды: теперь это новый тренд
Его не видели 70 лет — теперь он вернулся, и это только начало
Его не видели 70 лет — теперь он вернулся, и это только начало
Из-подо льда Антарктиды всплыла древняя крепость: мерзлота не смогла её удержать
Когда кошка уходит навсегда: что в её поведение говорит о последнем прощании
Звезда сериала Угрюм-река Юрий Миронцев: Сейчас самая главная задача - не дать своих в обиду Анжела Якубовская Загадка переговоров: почему Украина осталась без союзников на глобальной арене? Дмитрий Плотников Дарья Асламова: В окопах атеистов нет. Сделка с Богом в минуту опасности Дарья Асламова
Как встреча дельфина с малой косаткой породила морское чудо: история уникального скрещивания
Почему ретинол — ваш спаситель от морщин: вот почему он обязательно должен быть в креме для век после 50
Почему пауки выбирают ваш дом? Разбираем причины
Почему пауки выбирают ваш дом? Разбираем причины
Последние материалы
На таких даже в космос: моторы, которые не умирают — проверено миллионами километров
Элементарный клубничный пирог всего за полчаса: порадуйте семью, даже если не сильны в выпечке
1000 петафлопс операций в секунду: Китай запустил первые спутники для создания космического суперкомпьютера
Неприятные последствия неумелого удаления макияжа: узнайте, как избежать ошибок
Уединённый рай: этот пляжный маршрут в Италии вас точно удивит
Интрига вокруг Роналду: где он продолжит карьеру после Аль-Наср
HBO показала маленьких актёров, которые исполнят главные роли в сериале Гарри Поттер
Ужасающие зубы и светящиеся тела: рыбы-гадюки, которые могут заставить океан дрожать
Гудок — как выстрел: почему телефонный звонок стал самой пугающей функцией гаджета
Важные шаги и секреты, чтобы тыква стала настоящим гигантом: от подкормки до полива
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.