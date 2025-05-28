Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как увеличить размер ягод смородины за один сезон с помощью простой обрезки
От провала к успеху: они сколотили 3 млрд долларов на децентрализованной сети ИИ
Всё, что вам нужно — старая газета и немного кофе: как победить летний запах мусора
Бешенство пришло без стука: деревня в Омской области оказалась в эпицентре угрозы
На таких даже в космос: моторы, которые не умирают — проверено миллионами километров
Элементарный клубничный пирог всего за полчаса: порадуйте семью, даже если не сильны в выпечке
1000 петафлопс операций в секунду: Китай запустил первые спутники для создания космического суперкомпьютера
Неприятные последствия неумелого удаления макияжа: узнайте, как избежать ошибок
Уединённый рай: этот пляжный маршрут в Италии вас точно удивит

Больше не зовите сантехника: как прочистить засор на кухне за 20 минут без копейки расходов

2:02
Недвижимость

Засорившийся слив — это маленький бытовой кошмар, который всегда случается не вовремя. Сначала вода уходит чуть медленнее, потом начинает подниматься обратно, и в какой-то момент вы оказываетесь лицом к лицу с жирной, зловонной лужей в раковине. Знакомо? Не спешите в магазин за химией и не набирайте номер сантехника. Всё, что нужно для спасения слива — скорее всего, уже есть у вас на кухне.

Слив
Фото: Wikimedia Commons by Santeri Viinamäki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Слив

Почему слив засоряется на самом деле?

"Люди до сих пор думают, что слив — это второй мусорный бак", — не скрывает раздражения мастер-сантехник. Именно поэтому трубы чаще всего забиваются не из-за редких "ЧП", а из-за систематического неправильного обращения. Остатки еды, жир, кофейная гуща, капли соуса — всё это не исчезает в волшебной бездне, а оседает на стенках труб, слой за слоем. Со временем образуется плотная пробка, которую не пробить даже кипятком.

Уксус и сода — ваш домашний аварийный набор

Вместо того чтобы лить в слив агрессивные средства с ядовитыми парами, попробуйте гораздо более безопасный и дешёвый способ. Белый уксус и обычная пищевая сода — два простых ингредиента, которые вместе превращаются в мощное чистящее средство.

Насыпьте в слив стакан соды и залейте его стаканом белого уксуса. Услышите характерное шипение — значит, всё работает как надо. Смесь будет активно пениться, очищая внутренние стенки трубы от жира, остатков еды и грязи. Оставьте на 20 минут. Затем просто залейте слив кипятком — и наслаждайтесь тем, как вода снова уходит без намёка на пробку.

Если под рукой нет соды, можно использовать обычный разрыхлитель для теста — в нём уже есть нужные компоненты. А усилить эффект поможет немного поваренной соли: она действует как абразив и дополнительно очищает трубу изнутри.

Уточнения

Раковина — чашеобразное приспособление, которое используется для мытья рук или небольших предметов.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Она спасла котёнка из леса — и только потом узнала, кто он на самом деле
Домашние животные
Она спасла котёнка из леса — и только потом узнала, кто он на самом деле
Русское наследие за 1 евро: Финляндия за бесценок продала памятник архитектуры
Мир. Новости мира
Русское наследие за 1 евро: Финляндия за бесценок продала памятник архитектуры Аудио 
Автосервисы под ударом: Евросоюз запретит чинить машины вне официального дилера
Авто
Автосервисы под ударом: Евросоюз запретит чинить машины вне официального дилера Аудио 
Популярное
Кондиционеры выходят из моды: теперь это новый тренд

Оконные кондиционеры возвращаются в моду! Узнайте, почему они более удобные и экономичные, чем сплит-системы. Экономьте деньги и силы.

Кондиционеры выходят из моды: теперь это новый тренд
Его не видели 70 лет — теперь он вернулся, и это только начало
Его не видели 70 лет — теперь он вернулся, и это только начало
Из-подо льда Антарктиды всплыла древняя крепость: мерзлота не смогла её удержать
Когда кошка уходит навсегда: что в её поведение говорит о последнем прощании
Звезда сериала Угрюм-река Юрий Миронцев: Сейчас самая главная задача - не дать своих в обиду Анжела Якубовская Загадка переговоров: почему Украина осталась без союзников на глобальной арене? Дмитрий Плотников Дарья Асламова: В окопах атеистов нет. Сделка с Богом в минуту опасности Дарья Асламова
Как встреча дельфина с малой косаткой породила морское чудо: история уникального скрещивания
Почему ретинол — ваш спаситель от морщин: вот почему он обязательно должен быть в креме для век после 50
Почему пауки выбирают ваш дом? Разбираем причины
Почему пауки выбирают ваш дом? Разбираем причины
Последние материалы
Как увеличить размер ягод смородины за один сезон с помощью простой обрезки
От провала к успеху: они сколотили 3 млрд долларов на децентрализованной сети ИИ
Всё, что вам нужно — старая газета и немного кофе: как победить летний запах мусора
Бешенство пришло без стука: деревня в Омской области оказалась в эпицентре угрозы
На таких даже в космос: моторы, которые не умирают — проверено миллионами километров
Элементарный клубничный пирог всего за полчаса: порадуйте семью, даже если не сильны в выпечке
1000 петафлопс операций в секунду: Китай запустил первые спутники для создания космического суперкомпьютера
Неприятные последствия неумелого удаления макияжа: узнайте, как избежать ошибок
Уединённый рай: этот пляжный маршрут в Италии вас точно удивит
Интрига вокруг Роналду: где он продолжит карьеру после Аль-Наср
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.