Больше не зовите сантехника: как прочистить засор на кухне за 20 минут без копейки расходов

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Засорившийся слив — это маленький бытовой кошмар, который всегда случается не вовремя. Сначала вода уходит чуть медленнее, потом начинает подниматься обратно, и в какой-то момент вы оказываетесь лицом к лицу с жирной, зловонной лужей в раковине. Знакомо? Не спешите в магазин за химией и не набирайте номер сантехника. Всё, что нужно для спасения слива — скорее всего, уже есть у вас на кухне.

Фото: Wikimedia Commons by Santeri Viinamäki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Слив

Почему слив засоряется на самом деле?

"Люди до сих пор думают, что слив — это второй мусорный бак", — не скрывает раздражения мастер-сантехник. Именно поэтому трубы чаще всего забиваются не из-за редких "ЧП", а из-за систематического неправильного обращения. Остатки еды, жир, кофейная гуща, капли соуса — всё это не исчезает в волшебной бездне, а оседает на стенках труб, слой за слоем. Со временем образуется плотная пробка, которую не пробить даже кипятком.

Уксус и сода — ваш домашний аварийный набор

Вместо того чтобы лить в слив агрессивные средства с ядовитыми парами, попробуйте гораздо более безопасный и дешёвый способ. Белый уксус и обычная пищевая сода — два простых ингредиента, которые вместе превращаются в мощное чистящее средство.

Насыпьте в слив стакан соды и залейте его стаканом белого уксуса. Услышите характерное шипение — значит, всё работает как надо. Смесь будет активно пениться, очищая внутренние стенки трубы от жира, остатков еды и грязи. Оставьте на 20 минут. Затем просто залейте слив кипятком — и наслаждайтесь тем, как вода снова уходит без намёка на пробку.

Если под рукой нет соды, можно использовать обычный разрыхлитель для теста — в нём уже есть нужные компоненты. А усилить эффект поможет немного поваренной соли: она действует как абразив и дополнительно очищает трубу изнутри.

Уточнения

Раковина — чашеобразное приспособление, которое используется для мытья рук или небольших предметов.



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