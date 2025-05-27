Вы наливаете уксус в стиральную машину? Вот почему стоит немедленно прекратить

1:26 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Уксус — универсальное средство, которое прочно обосновалось в арсенале любителей экологичной уборки. Он помогает бороться с запахами, блестяще очищает стекла и даже справляется с плесенью. Однако, несмотря на все достоинства, уксус не всегда приносит пользу. Особенно когда речь заходит о стиральной машине.

Фото: PxHere by rawpixel.com, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Стиральная машина

Натуральное средство, которое может навредить

Домашние лайфхаки часто советуют использовать уксус в качестве средства для чистки стиральных машин и даже как замену кондиционеру для белья. Считается, что он освежает цвета тканей и растворяет известковый налет.

Но специалисты по ремонту бытовой техники утверждают, что за этим "полезным советом" может скрываться серьезная угроза для техники.

Внутренние компоненты техники, особенно те, что отвечают за герметичность, со временем могут начать разрушаться. Кислота уксуса разъедает резину и пластик, что приводит к утечкам и поломкам.

Чем заменить уксус: безопасные альтернативы

Специальные чистящие средства для стиральных машин — они разработаны с учетом чувствительности компонентов.

Лимонная кислота в умеренных количествах — эффективна против накипи и не так агрессивна к материалам.

Регулярный профилактический уход — не давайте налету скапливаться, и вам не придется использовать агрессивные методы.

Уточнения

Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.



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