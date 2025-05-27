Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Они снова среди нас: авто с пробегом, которые врут о себе лучше продавцов
Маленькая Венеция без толп туристов — об этом итальянском городке молчат все гиды
Дома будет теплее, а счета за свет — меньше: энергию научились направлять, как фонарик
Осталось всего-то ничего — евро может заменить доллар, но при одном условии
Принцесса моя: рэпер Гуф показал очаровательную дочку в день рождения малышки
Как вернуть любовь кошки: 7 ошибок, которые разрушили доверие, и способы починить отношения
Когда еда — триггер: как питание в детстве влияет на женский организм
Главная ошибка при выращивании гороха, которую стоит исправить до начала июня
Взгляните на свой балкон по-новому: простые шаги к созданию мини-огорода

Вы наливаете уксус в стиральную машину? Вот почему стоит немедленно прекратить

1:26
Недвижимость

Уксус — универсальное средство, которое прочно обосновалось в арсенале любителей экологичной уборки. Он помогает бороться с запахами, блестяще очищает стекла и даже справляется с плесенью. Однако, несмотря на все достоинства, уксус не всегда приносит пользу. Особенно когда речь заходит о стиральной машине.

Стиральная машина
Фото: PxHere by rawpixel.com, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Стиральная машина

Натуральное средство, которое может навредить

Домашние лайфхаки часто советуют использовать уксус в качестве средства для чистки стиральных машин и даже как замену кондиционеру для белья. Считается, что он освежает цвета тканей и растворяет известковый налет.

Но специалисты по ремонту бытовой техники утверждают, что за этим "полезным советом" может скрываться серьезная угроза для техники.

Внутренние компоненты техники, особенно те, что отвечают за герметичность, со временем могут начать разрушаться. Кислота уксуса разъедает резину и пластик, что приводит к утечкам и поломкам.

Чем заменить уксус: безопасные альтернативы

Специальные чистящие средства для стиральных машин — они разработаны с учетом чувствительности компонентов.

Лимонная кислота в умеренных количествах — эффективна против накипи и не так агрессивна к материалам.

Регулярный профилактический уход — не давайте налету скапливаться, и вам не придется использовать агрессивные методы.

Уточнения

Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Достаём Орешник? Запад снял тормоза — теперь Украина может официально бить вглубь России
Военные новости
Достаём Орешник? Запад снял тормоза — теперь Украина может официально бить вглубь России Аудио 
Его не видели 70 лет — теперь он вернулся, и это только начало
Домашние животные
Его не видели 70 лет — теперь он вернулся, и это только начало Аудио 
Из-подо льда Антарктиды всплыла древняя крепость: мерзлота не смогла её удержать
Наука и техника
Из-подо льда Антарктиды всплыла древняя крепость: мерзлота не смогла её удержать Аудио 
Популярное
Кондиционеры выходят из моды: теперь это новый тренд

Оконные кондиционеры возвращаются в моду! Узнайте, почему они более удобные и экономичные, чем сплит-системы. Экономьте деньги и силы.

Кондиционеры выходят из моды: теперь это новый тренд
Его не видели 70 лет — теперь он вернулся, и это только начало
Его не видели 70 лет — теперь он вернулся, и это только начало
Из-подо льда Антарктиды всплыла древняя крепость: мерзлота не смогла её удержать
Когда кошка уходит навсегда: что в её поведение говорит о последнем прощании
Звезда сериала Угрюм-река Юрий Миронцев: Сейчас самая главная задача - не дать своих в обиду Анжела Якубовская Загадка переговоров: почему Украина осталась без союзников на глобальной арене? Дмитрий Плотников Дарья Асламова: В окопах атеистов нет. Сделка с Богом в минуту опасности Дарья Асламова
Как встреча дельфина с малой косаткой породила морское чудо: история уникального скрещивания
Почему ретинол — ваш спаситель от морщин: вот почему он обязательно должен быть в креме для век после 50
Почему пауки выбирают ваш дом? Разбираем причины
Почему пауки выбирают ваш дом? Разбираем причины
Последние материалы
МиГ-35 возвращается в строй: почему старый проект получил второй шанс
Главная ошибка при выращивании гороха, которую стоит исправить до начала июня
Вы наливаете уксус в стиральную машину? Вот почему стоит немедленно прекратить
Взгляните на свой балкон по-новому: простые шаги к созданию мини-огорода
Невероятный эффект банановой маски: ваши сухие волосы станут восхитительно блестящими
Кнопка, которая заливает больше топлива за те же деньги: ищите её на колонке
Скрытое сокровище Нью-Йорка: что таит закрытая станция Old City Hall
От Земли до Марса за 6 месяцев: как новая ракета изменит будущее космической логистики
Кто станет королём финансов? Узнайте, сколько долларов держат Китай и его оппоненты
Восемь простых приемов для повышения эффективности прогулки — как превратить её в фитнес-тренировку
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.