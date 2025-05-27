Вы избавитесь от пауков навсегда: всё, что им не нравится, уже есть у вас дома

1:52 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Они не вредят, не нападают и даже уничтожают мух, но всё равно вызывают у нас неприятные ощущения. Пауки — неопасные, но крайне нежеланные гости в доме. Особенно когда приходится снова и снова смахивать их паутину с потолка и углов. Так почему они появляются в жилище, и что точно заставит их уйти?

Фото: Wikimedia Commons by Ciar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Домашний паук

Почему пауки выбирают ваш дом

По словам исследователей, большинство домашних пауков — это скрытные существа. Они стараются не попадаться на глаза, ведут ночной образ жизни и охотятся молча. Их задача — выжить, находя безопасные укрытия и еду. Однако в городе им живётся неспокойно: пауков беспокоят звуки и вибрации.

Недавнее исследование, опубликованное в Current Biology, показало, что распространённый в городах вид пауков Larinioides sclopetarius страдает от постоянных шумов. Это может быть не столько сам звук, сколько вибрации, вызванные движением транспорта, работы техники или даже громкой музыкой.

Именно поэтому в шумных зонах пауки реже заводятся — они просто не могут нормально функционировать. Хищники теряют ориентацию, становятся вялыми и неспособными охотиться.

Что ещё отпугивает пауков

Если громкий шум — не ваш стиль, есть более деликатные, но не менее эффективные способы. Натуральные запахи, которые человек переносит легко, для пауков становятся невыносимыми:

уксус, эфирное масло мяты, свежий чеснок.

Существуют и специальные ультразвуковые приборы, которые излучают волны, не слышимые человеком и животными, но раздражающие насекомых. По наблюдениям, такие устройства мешают паукам ориентироваться, и они просто уходят из зоны дискомфорта.

Уточнения

Пауки́ (лат. Araneae, Aranei, др.-греч. ἀράχνη) — отряд членистоногих, первый по числу известных видов в классе паукообразных (ранее считался вторым после клещей, когда всех клещей объединяли в один отряд).



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