Дачный хит сезона: как сделать стильную мебель из поддонов своими руками

3:17 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Бюджетный, экологичный и по-настоящему стильный способ обновить дачу, балкон или террасу — сделать мебель из поддонов. Этот тренд продолжает набирать популярность: мастера-любители уверены, что пары выходных достаточно, чтобы собрать авторский комплект и освежить пространство без лишних затрат.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Загородный дом

Почему все делают мебель из поддонов?

Любители DIY уверяют: мебель, собранная своими руками, не только придает участку индивидуальность, но и заметно экономит средства. Самыми востребованными остаются именно поддоны — их легко найти бесплатно или купить за символическую сумму. Они хорошо поддаются обработке и отлично вписываются в современные стили — от бохо до индастриал.

Для тех, кто только начинает, эксперты советуют начинать с простого: скамейки, журнального столика или небольшого дивана. Работа с деревом из паллет проста, увлекательна и не требует профессиональных навыков.

С чего начать: от отбора поддонов до сборки

Первый шаг — правильный выбор материала. Дизайнеры подчеркивают: важно обращать внимание на маркировку. Термически обработанные поддоны обозначаются буквами "HT" — они безопасны в использовании. А вот изделия с маркировкой "MB" следует исключить: они обработаны бромистым метилом, который не годится для домашнего применения.

Материал должен быть чистым, без следов плесени и гнили. Перед сборкой древесину стоит тщательно очистить проволочной щеткой и отшлифовать наждачной бумагой — достаточно зернистости 80.

Сборка: всё гениальное — просто

Один поддон может стать сиденьем, второй — спинкой. Для большего комфорта основания можно нарастить, добавив половину третьего. Соединение осуществляется с помощью саморезов, угольников и плоских металлических соединителей. Здесь пригодятся базовые инструменты — шуруповерт, пила, отвертка. Спинку лучше устанавливать под углом, чтобы обеспечить удобную посадку.

После сборки конструкцию можно покрасить. В тренде тёплый орех, выбеленные поверхности и серая патина. Для защиты от дождя и солнца древесину обрабатывают наружным лаком. Финальный штрих — подушки или тонкий матрас, и комфортное место для отдыха готово.

Удивительно просто, невероятно полезно

По словам дизайнеров, мебель из поддонов — не просто тренд, а экологичная альтернатива покупным гарнитурам. Такие проекты дают древесине вторую жизнь, позволяют сократить отходы и вдохновляют на творчество.

К тому же, поддоны — универсальный материал. Из них можно сделать всё: от скамеек и полок до уличных качелей и кроватей. Это проект, который легко реализовать за пару дней, даже без плотницкого опыта.

И самое главное — результат не только радует глаз, но и приносит настоящее удовлетворение от проделанной работы. Кто-то останавливается на одной скамейке, а кто-то превращает это в новое хобби или бизнес.

Уточнения

Ме́бель (фр. meuble, от лат. mobile — движимый, подвижный) — совокупность передвижных или встроенных изделий для обстановки жилых и общественных помещений и различных зон пребывания человека.



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