Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
ФСБ раскрыла страшную схему: Украинские кураторы и школьники-поджигатели
Конец Европы: принятие Украины в ЕС уничтожит мир
240 ресторанов в одном аэропорту: секрет популярности Чанги раскрыт
Украине понадобится больше 15 лет, чтобы перейти на евро
Земля прячет под собой океан, который больше всех морей вместе взятых — и мы об этом не знали
Салават Юлаев удержал восходящую звезду: Артём Горшков подписал новый контракт
Рецепт любимого торта Муравейник с карамелью, орехами и слоеным печеньем
Кажется, кошка грустит в квартире? Вот как развлечь её без прогулок
Лук как искусство: когда и как собирать, чтобы всегда быть с вкусным дополнением на столе

Скрытые места в доме, грязь в которых может угрожать вашему здоровью — вот что требует особого внимания

3:00
Недвижимость

Даже если в доме идеальная чистота, существуют укромные уголки, которые легко упустить из виду во время уборки. Пренебрежение ими может привести не только к ухудшению внешнего вида, но и к проблемам со здоровьем. Давайте рассмотрим, на какие места стоит обратить особое внимание.

раковина
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
раковина

Скрытая грязь не только вызывает неприятные запахи и видимые загрязнения, но и становится питательной средой для бактерий, пылевых клещей и аллергенов. Эти микроорганизмы могут стать причиной серьёзных заболеваний, таких как пищевые отравления, респираторные инфекции или аллергические реакции. Поэтому регулярная и осознанная уборка не только поддерживает чистоту в доме, но и защищает здоровье вашей семьи, напоминает kiskegyed.hu.

Опасность кухонной мойки

Кухонная раковина — одно из самых грязных мест в доме. Остатки пищи, бактерии из сырого мяса и жира создают благоприятные условия для размножения патогенных микроорганизмов, таких как сальмонелла и кишечная палочка. Область вокруг сливного отверстия особенно уязвима, так как там скапливается грязь.

Для предотвращения проблем со здоровьем рекомендуется тщательно очищать раковину и слив не реже одного раза в неделю. Ежедневная дезинфекция поможет избежать пищевых отравлений и других расстройств желудка.

Влияние пыли на жалюзи и шторы

Жалюзи и шторы накапливают пыль и пыльцу, что особенно важно для людей с аллергией. Эти поверхности часто остаются незамеченными, пока грязь не станет очевидной. Регулярная уборка поможет снизить количество аллергенов в воздухе и придаст дому свежесть.

Рекомендуется протирать жалюзи ежемесячно и стирать шторы раз в полтора-два месяца. Это не только улучшит качество воздуха, но и продлит срок службы штор.

Значение чистки матраса

Матрас — идеальное место для скопления пылевых клещей, омертвевших клеток кожи и влаги. Эти факторы могут вызывать неприятные запахи, раздражение кожи и проблемы с дыханием.

Для поддержания чистоты матраса рекомендуется:

  • Тщательно пылесосить его каждые два месяца.
  • Посыпать матрас пищевой содой для освежения и затем снова пропылесосить.
  • Использовать качественный защитный чехол для матраса.
  • Ежегодно переворачивать матрас.

Эти меры помогут сохранить гигиену и продлить срок службы матраса.

Как поддерживать чистоту в долгосрочной перспективе

Регулярная уборка и внимание к скрытым участкам дома не только поддерживают чистоту, но и защищают здоровье вашей семьи. Составьте график уборки и включите в него часто забываемые места. Это поможет предотвратить серьёзные проблемы и создать здоровую атмосферу в доме.

Уточнения

Раковина — чашеобразное приспособление, которое используется для мытья рук или небольших предметов.
 

Жалюзи́ (фр. jalousie — «ревность») — светозащитные устройства, состоящие из вертикальных или горизонтальных пластин, так называемых ламелей. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Топ-5 начинок для лаваша на сковороде — быстро, просто, вкусно
Еда и рецепты
Топ-5 начинок для лаваша на сковороде — быстро, просто, вкусно Аудио 
Черный, мы с тобой прощаемся: новый цвет, который захватит моду 2025 года
Красота и стиль
Черный, мы с тобой прощаемся: новый цвет, который захватит моду 2025 года Аудио 
Лучше, чем 10 000 шагов: как японцы превращают обычную прогулку в жиросжигающую тренировку
Новости спорта
Лучше, чем 10 000 шагов: как японцы превращают обычную прогулку в жиросжигающую тренировку Аудио 
Популярное
Единственный в Германии: Россия наметила цель в ответ на пуск ракет Taurus

Россия может нанести удар по заводу Taurus в Германии, если по её территории ударят немецкими ракетами. Аналитик Коротченко назвал возможное оружие и последствия.

Единственный в Германии: Россия наметила цель в ответ на пуск ракет Taurus
Склады забиты машинами, а дилеры в растерянности — что творится с АвтоВАЗом
Склады забиты машинами, а дилеры в растерянности — что творится с АвтоВАЗом
Цены на Torres и Korando обрушились сразу после старта — KGM не выдержал конкуренции
Пётр Дранга показал, как весело проводит время с дочерью Агаты Муцениеце
Сводка с фронта: чудовищные потери ВСУ — только пропавших 400 тысяч, Запад в шоке от ВС РФ Дмитрий Плотников Китай запустил зонд в пояс астероидов у Марса, опережая аналогичную программу Маска Любовь Степушова Куда переехать в 2025 году: новая миграционная карта России Олег Володин
Sportage 2026 теперь с лицом на серьёзных щах — и парой экранов для настроения
Звери идут к людям не за помощью — вот настоящая причина
Ждём на Первом канале: Цыганова высказалась об отказе признать Пугачёву иноагентом
Ждём на Первом канале: Цыганова высказалась об отказе признать Пугачёву иноагентом
Последние материалы
240 ресторанов в одном аэропорту: секрет популярности Чанги раскрыт
Украине понадобится больше 15 лет, чтобы перейти на евро
Земля прячет под собой океан, который больше всех морей вместе взятых — и мы об этом не знали
Салават Юлаев удержал восходящую звезду: Артём Горшков подписал новый контракт
Рецепт любимого торта Муравейник с карамелью, орехами и слоеным печеньем
Кажется, кошка грустит в квартире? Вот как развлечь её без прогулок
Лук как искусство: когда и как собирать, чтобы всегда быть с вкусным дополнением на столе
Натуральная косметика — миф о безопасности, в который пора перестать верить
B-класс за миллион: что известно о новой Lada Iskra
Домашний кинотеатр доступен каждому — эти панели творят чудеса
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.