Стиральная машина под угрозой: 7 вещей, которые категорически нельзя стирать

2:38 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Стиральная машина значительно упрощает нашу жизнь, позволяя легко стирать как повседневную одежду, так и спортивные вещи. Однако не все тканевые изделия подходят для машинной стирки.

Фото: Freepik by Designed by Freepik стиральная машина

Некоторые материалы могут повредить не только одежду, но и саму стиральную машину, а также стать причиной несчастного случая. Вот семь вещей, которые ни в коем случае нельзя стирать в стиральной машине:

Деликатные материалы. Изделия из шелка, бархата, шерсти, тафты, замши, кожи, винила, а также вещи с бисером или пайетками не предназначены для машинной стирки. Механическое воздействие и высокие температуры могут повредить волокна ткани. Рекомендуется ручная стирка с мягким моющим средством или химчистка. Текстиль с легковоспламеняющимися химикатами. Никогда не стирайте в машинке тряпки, загрязненные маслом, краской или другими воспламеняющимися веществами. Под воздействием высоких температур и механического воздействия они могут воспламениться, вызвать пожар или даже взрыв. Ткани батик. Эти материалы часто не отличаются стойкостью окраски, поэтому при машинной стирке могут полинять и испачкать другие вещи. Лучше всего стирать их вручную в холодной или теплой воде с мягким моющим средством. Подушки с эффектом памяти. Пена с эффектом памяти плохо реагирует на механическое воздействие стиральной машины. Она может деформироваться или потерять свои свойства, что сделает подушку непригодной для использования. Рекомендуется чистить поверхность мягким моющим средством и сушить в горизонтальном положении. Ковры, которые нельзя стирать. Не все ковры подходят для стирки в машинке. Изделия из шерсти, шелка, джута или ковры типа "шег" лучше чистить вручную. Исключение составляют ковры с пометкой о возможности машинной стирки. Слишком много одежды. Перегруженная стиральная машина хуже отстирывает вещи и сокращает срок их службы. Лучше стирать две небольшие порции одежды, чем одну большую. Слишком много моющего средства. Многие думают, что чем больше порошка, тем чище будет одежда. На самом деле это не так. Избыток моющего средства может привести к образованию большого количества пены, увеличению времени стирки и даже поломке стиральной машины.

Уточнения

Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.



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