Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Удивительный способ сделать малину сочной и ароматной с помощью спичек
Даже без яиц оно мягкое, гладкое и эластичное: проверенный рецепт идеального теста для пельменей
Люди с бледной кожей в опасности: вот как уберечься от солнечных ожогов
Токсичная и упёртая: Гай Германика обрушилась на Арбенину из-за отказа сниматься в голой сцене
Всегда хочется есть? Эти 7 трюков помогут худеть без голода и срывов
Как молния запускает гамма-всплески: новые факты, которые повергнут вас в шок
Предатель и пенсионер: Бородин потребовал лишить Макаревича звания народного артиста
Город без стресса: в этом уголке Европы всё работает — и люди счастливы
Тайное оружие для комнатных растений: как избежать катастрофы из-за переудобрения

Пять вещей доме, которые выдают бедность, даже если вы не хотите этого

3:09
Недвижимость

Мало кто задумывается, что некоторые предметы в доме могут выдавать наше финансовое положение даже без слов. Иногда достаточно лишь взгляда на определенные вещи, чтобы понять, насколько человек заботится о своем имидже и окружении. Если вы хотите, чтобы ваш дом выглядел стильно и респектабельно, вот 5 вещей, от которых стоит избавиться.

Интерьер квартиры
Фото: Freepik by wuttichai1983
Интерьер квартиры

1. Дешевые пластиковые аксессуары

Пластик — это один из тех материалов, который в интерьере часто ассоциируется с дешевизной. Если в вашем доме все еще есть пластиковые столы, стулья, вазы или декоративные элементы, возможно, стоит подумать о замене. Предметы из дерева, стекла или металла всегда будут выглядеть более элегантно и благородно. Небольшие инвестиции в такие аксессуары сделают ваш интерьер более дорогим и стильным.

2. Старые ковры с яркими узорами

Когда-то ковры с яркими, насыщенными узорами были популярны, но сейчас они только придают интерьеру старомодный и даже аскетичный вид. Такие ковры могут создавать ощущение, что хозяева не хотят или не могут позволить себе что-то более современное. Замените их на минималистичные ковры в нейтральных тонах, которые легко впишутся в любой интерьер.

3. Рваные и поврежденные ткани

Отсутствие ухода за текстилем — еще один признак бедности. Не важно, идет ли речь о потертых диванных подушках или старых шторах с дырками. Такие вещи не только выглядят неопрятно, но и оставляют впечатление, что хозяева не заботятся о своем доме. Замените изношенные ткани на новые, даже если они будут стоить немного дороже. Это определенно скажется на внешнем виде вашего интерьера.

4. Старые и неудобные мебельные комплекты

Пожилые и устаревшие мебельные наборы — еще один элемент, который может выдать неопрятный имидж. Даже если вам нравится старинная мебель, важно, чтобы она была в хорошем состоянии. Если кресло или диван уже начинают терять форму, а стол шатается, лучше подумать о замене. Придерживайтесь стиля, который вам нравится, но не забывайте о качестве и комфорте.

5. Неуместные сувениры и дешевые украшения

Любовь к сувенирам и декоративным безделушкам из дешевых магазинов может выглядеть как желание создать "уют", но в реальности такие вещи часто делают интерьер перегруженным и дешевым. Откажитесь от множества маленьких безделушек, которые не добавляют ничем особенным в пространство, и постарайтесь выбрать несколько качественных и интересных предметов, которые будут отражать ваш стиль.

Чтобы ваш дом выглядел дорого и элегантно, не обязательно тратить большие суммы. Достаточно избавиться от нескольких очевидных признаков бедности, и ваш интерьер преобразится. Помните: стиль — это не только дорогие вещи, но и внимание к деталям, порядок и ухоженность.

Уточнения

Бе́дность — характеристика экономического положения индивида или социальной группы, при котором они не могут удовлетворить определённый круг минимальных потребностей, необходимых для жизни, сохранения трудоспособности, продолжения рода.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Из-подо льда Антарктиды всплыла древняя крепость: мерзлота не смогла её удержать
Наука и техника
Из-подо льда Антарктиды всплыла древняя крепость: мерзлота не смогла её удержать Аудио 
Луна может сорваться с орбиты и рухнуть на Землю — на планете не останется ничего живого
Наука и техника
Луна может сорваться с орбиты и рухнуть на Землю — на планете не останется ничего живого Аудио 
Популярное
Кондиционеры выходят из моды: теперь это новый тренд

Оконные кондиционеры возвращаются в моду! Узнайте, почему они более удобные и экономичные, чем сплит-системы. Экономьте деньги и силы.

Кондиционеры выходят из моды: теперь это новый тренд
Его не видели 70 лет — теперь он вернулся, и это только начало
Его не видели 70 лет — теперь он вернулся, и это только начало
Из-подо льда Антарктиды всплыла древняя крепость: мерзлота не смогла её удержать
Когда кошка уходит навсегда: что в её поведение говорит о последнем прощании
Звезда сериала Угрюм-река Юрий Миронцев: Сейчас самая главная задача - не дать своих в обиду Анжела Якубовская Загадка переговоров: почему Украина осталась без союзников на глобальной арене? Дмитрий Плотников Дарья Асламова: В окопах атеистов нет. Сделка с Богом в минуту опасности Дарья Асламова
Как встреча дельфина с малой косаткой породила морское чудо: история уникального скрещивания
Почему ретинол — ваш спаситель от морщин: вот почему он обязательно должен быть в креме для век после 50
Почему пауки выбирают ваш дом? Разбираем причины
Почему пауки выбирают ваш дом? Разбираем причины
Последние материалы
Город без стресса: в этом уголке Европы всё работает — и люди счастливы
Турбины под льдом: открытие, которое изменит лицо энергетической независимости Америки
Тайное оружие для комнатных растений: как избежать катастрофы из-за переудобрения
Пять вещей доме, которые выдают бедность, даже если вы не хотите этого
Больше воздуха, меньше аварий: маленькая кнопка в машине, которая может спасти жизнь
Луковые кольца из фастфуда отдыхает: самая хрустящая закуска, которую легко сделать дома
Она спасла котёнка из леса — и только потом узнала, кто он на самом деле
Раймонд Паулс признался, что дружба — не в его характере
5 забытых деревенских блюд, которые стоит вернуть в моду
Секреты успешного выращивания авокадо: простые правила для начинающих
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.