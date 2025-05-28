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Ваша квартира станет бабушкиной: когда цветы портят всю картину

1:44
Недвижимость

Многие уверены: комнатные растения — универсальный способ оживить интерьер и сделать дом уютнее. Но правда в том, что цветы подходят не всем и не всегда.

Комнатные растения
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Комнатные растения

Нет времени — нет смысла

Если вы редко бываете дома, часто уезжаете в командировки или просто забывчивы, зелёные друзья могут быстро превратиться в печальное зрелище. Растения требуют ухода, полива, пересадки и света. Без должного внимания они вянут, сохнут и теряют декоративность.

Не всякий интерьер "дружит” с цветами

Комнатные растения не всегда вписываются в стиль помещения. В строгий минимализм, сканди или хай-тек массивный горшок с лианой может влезть как кактус в балет — нелепо. Цветы могут разрушить единую концепцию, если выбрать их без учёта оформления пространства.

Эстетика — под вопросом

Инстаграм-подборки с джунглями на подоконнике вдохновляют. Но в реальности такая "зеленая” композиция часто напоминает бабушкин уголок. Особенно если цветы стоят хаотично, а сами растения — невзрачные. Чтобы зелень украшала квартиру, нужны продуманные решения и необычные виды.

Влияние на атмосферу: не всегда положительное

Да, некоторые растения очищают воздух и улучшают микроклимат. Но есть и обратная сторона: часть из них выделяет углекислый газ, особенно ночью. А ещё многие популярные цветы считаются токсичными. Это важно учитывать, если дома есть дети или животные, которые могут случайно "попробовать” листочек.

Уточнения

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).
 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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