Сделайте комнату просторнее: один цвет, который работает без ремонта

3:07 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Кажется, белая мебель — это риск: марко, скучно, неуютно? На деле — всё наоборот. Светлая обстановка не просто практична, но и делает интерьер воздушным, современным и визуально просторнее. Главное — знать, как правильно её использовать.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Northlondonfloors, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ интерьер экологичный

Почему стоит выбрать белую мебель

Вот лишь несколько причин:

Универсальность — легко вписывается в любой стиль: от минимализма до классики.

Ненавязчивость — отличный фон для ярких деталей и акцентов.

Объём — светлые поверхности визуально увеличивают пространство.

Акцент на форме — когда убираешь цвет, форма выходит на первый план.

А ещё на белом комоде не видно пыли — что весьма приятно.

Чего стоит избегать

Есть и нюансы. Если переборщить с белым, он сделает помещение холодным и стерильным. Чтобы избежать этого, добавляйте контрастные элементы и текстуры. А вот мягкую белую обивку действительно придётся беречь — или выбрать мебель с практичными чехлами. Идеи для разных комнат:

Кухня. Белоснежные фасады не только освежают интерьер, но и маскируют реальный размер помещения. Особенно актуально для студий и малогабариток. Хотите что-то поуютнее? Добавьте деревянную столешницу — и кухня преобразится.

Гостиная. Здесь лучше не увлекаться тотальным белым. Сочетайте его с тёплыми фактурами — деревом, бархатом, шерстью. Или используйте как контраст: светлый диван на фоне насыщенной стены будет смотреться особенно выразительно.

Спальня. Белая мебель помогает создать атмосферу спокойствия и чистоты. Особенно эффектно выглядит белоснежная кровать — словно облако в центре комнаты. Чтобы избежать стерильности, добавьте текстиль, растения, декор из природных материалов.

Детская. Нейтральный, спокойный и не утомляющий — белый идеально подойдёт для детской. А ещё он легко адаптируется под меняющийся вкус ребёнка и не выглядит гендерно окрашенным. Плюс: менее заметны следы от творчества и игр.

Прихожая. Парадокс: светлая мебель — лучшее решение для тёмного коридора. Шкаф в тон стене "растворяется" и визуально увеличивает пространство. А с правильным материалом и освещением — никакой непрактичности.

Ванная. Тут белый цвет особенно уместен — он ассоциируется с чистотой. Дополните белую сантехнику мебелью в тон, и даже самая маленькая ванная заиграет новыми красками. Для объёма — используйте зеркала и цветные акценты на стенах.

Главный секрет белой мебели

Она — словно чистый лист. Меняется вместе с настроением: стоит лишь заменить текстиль, добавить немного цвета — и интерьер обновлён. Простое решение, которое работает в любой комнате.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.