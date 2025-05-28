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Сделайте комнату просторнее: один цвет, который работает без ремонта

3:07
Недвижимость

Кажется, белая мебель — это риск: марко, скучно, неуютно? На деле — всё наоборот. Светлая обстановка не просто практична, но и делает интерьер воздушным, современным и визуально просторнее. Главное — знать, как правильно её использовать.

интерьер экологичный
Фото: https://commons.wikimedia.org by Northlondonfloors, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
интерьер экологичный

Почему стоит выбрать белую мебель

Вот лишь несколько причин:

  • Универсальность — легко вписывается в любой стиль: от минимализма до классики.
  • Ненавязчивость — отличный фон для ярких деталей и акцентов.
  • Объём — светлые поверхности визуально увеличивают пространство.
  • Акцент на форме — когда убираешь цвет, форма выходит на первый план.

А ещё на белом комоде не видно пыли — что весьма приятно.

Чего стоит избегать

Есть и нюансы. Если переборщить с белым, он сделает помещение холодным и стерильным. Чтобы избежать этого, добавляйте контрастные элементы и текстуры. А вот мягкую белую обивку действительно придётся беречь — или выбрать мебель с практичными чехлами. Идеи для разных комнат:

  • Кухня. Белоснежные фасады не только освежают интерьер, но и маскируют реальный размер помещения. Особенно актуально для студий и малогабариток. Хотите что-то поуютнее? Добавьте деревянную столешницу — и кухня преобразится.
  • Гостиная. Здесь лучше не увлекаться тотальным белым. Сочетайте его с тёплыми фактурами — деревом, бархатом, шерстью. Или используйте как контраст: светлый диван на фоне насыщенной стены будет смотреться особенно выразительно.
  • Спальня. Белая мебель помогает создать атмосферу спокойствия и чистоты. Особенно эффектно выглядит белоснежная кровать — словно облако в центре комнаты. Чтобы избежать стерильности, добавьте текстиль, растения, декор из природных материалов.
  • Детская. Нейтральный, спокойный и не утомляющий — белый идеально подойдёт для детской. А ещё он легко адаптируется под меняющийся вкус ребёнка и не выглядит гендерно окрашенным. Плюс: менее заметны следы от творчества и игр.
  • Прихожая. Парадокс: светлая мебель — лучшее решение для тёмного коридора. Шкаф в тон стене "растворяется" и визуально увеличивает пространство. А с правильным материалом и освещением — никакой непрактичности.
  • Ванная. Тут белый цвет особенно уместен — он ассоциируется с чистотой. Дополните белую сантехнику мебелью в тон, и даже самая маленькая ванная заиграет новыми красками. Для объёма — используйте зеркала и цветные акценты на стенах.

Главный секрет белой мебели

  • Она — словно чистый лист. Меняется вместе с настроением: стоит лишь заменить текстиль, добавить немного цвета — и интерьер обновлён. Простое решение, которое работает в любой комнате.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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