Диван, на котором захочется остаться навсегда — вот как не ошибиться с выбором наполнителя

Выбирая диван, многие ориентируются на внешний вид, цвет обивки и цену. Но главное — скрыто внутри. Именно наполнитель определяет, насколько диван прослужит долго, будет ли удобным и сможет ли заменить кровать. От этого выбора зависит гораздо больше, чем кажется.
Независимый пружинный блок (НПБ). Этот вариант популярен за счёт своей "умной" конструкции: каждая пружинка работает автономно и не тянет за собой другие. Такая система обеспечивает точечную поддержку и подходит даже людям с высоким весом. Дополнительные мини-пружины внутри увеличивают нагрузочную выносливость сидения.
Блок "Боннель". Здесь все пружины связаны между собой, образуя единую конструкцию. Такая система надёжна и устойчива, но жесткость может показаться чрезмерной — особенно для тех, кто ценит мягкость.
Пружинная змейка. Металлическая сетка зигзагообразной формы. Отличный вариант для тех, кто использует диван именно как сидение: высокая прочность, упругая поддержка. А вот для сна — не лучший выбор.
Если диван будет использоваться как кровать, важно найти баланс: не слишком жёстко и не слишком мягко. Лучшее решение — независимый пружинный блок: он адаптируется к телу, поддерживает позвоночник и не деформируется со временем.
Если спина не беспокоит и хочется больше мягкости — рассмотрите ППУ или холлофайбер. У производителей есть модели разной плотности и жёсткости, так что выбор есть.
Идеальная формула для сна:
Кроме популярных вариантов, встречаются и менее известные наполнители: синтепух, струттофайбер, дюрафил, периотек, мебельная вата, кокосовая койра и другие. У каждого свои особенности, и можно подобрать оптимальный по цене, плотности и назначению.
Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Оконные кондиционеры возвращаются в моду! Узнайте, почему они более удобные и экономичные, чем сплит-системы. Экономьте деньги и силы.