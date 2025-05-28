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Диван, на котором захочется остаться навсегда — вот как не ошибиться с выбором наполнителя

3:31
Недвижимость

Выбирая диван, многие ориентируются на внешний вид, цвет обивки и цену. Но главное — скрыто внутри. Именно наполнитель определяет, насколько диван прослужит долго, будет ли удобным и сможет ли заменить кровать. От этого выбора зависит гораздо больше, чем кажется.

Гостиная
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Гостиная

Пружины: когда важна поддержка и долговечность

Независимый пружинный блок (НПБ). Этот вариант популярен за счёт своей "умной" конструкции: каждая пружинка работает автономно и не тянет за собой другие. Такая система обеспечивает точечную поддержку и подходит даже людям с высоким весом. Дополнительные мини-пружины внутри увеличивают нагрузочную выносливость сидения.

Блок "Боннель". Здесь все пружины связаны между собой, образуя единую конструкцию. Такая система надёжна и устойчива, но жесткость может показаться чрезмерной — особенно для тех, кто ценит мягкость.

Пружинная змейка. Металлическая сетка зигзагообразной формы. Отличный вариант для тех, кто использует диван именно как сидение: высокая прочность, упругая поддержка. А вот для сна — не лучший выбор.

Беспружинные варианты: тишина, мягкость и лёгкость

  • Пенополиуретан (ППУ). Известен как поролон. Лёгкий, упругий, удобный. Отличный вариант, если нужен мягкий диван, но без провалов. При этом важно выбирать плотный ППУ, чтобы он не просел через пару месяцев.
  • Синтепон. Мягкий и лёгкий, но скорее как добавка, чем основной элемент. Чаще всего применяется в подлокотниках и спинках.
  • Холлофайбер. Пожалуй, лучший выбор среди синтетических материалов. Воздушные полиэфирные шарики создают идеальный баланс между мягкостью и упругостью. Универсальный, бюджетный и долговечный.
  • Пенополистирол. Мелкие шарики часто можно встретить в пуфах. Не для всех моделей диванов, зато отлично держит форму и подходит для нестандартной мебели.
  • Латекс. Материал нового поколения, создающий эффект "памяти" формы. Идеален для ортопедических моделей. Дорогой, но с максимальным комфортом и анатомической поддержкой.

Какой наполнитель выбрать для ежедневного сна?

Если диван будет использоваться как кровать, важно найти баланс: не слишком жёстко и не слишком мягко. Лучшее решение — независимый пружинный блок: он адаптируется к телу, поддерживает позвоночник и не деформируется со временем.

Если спина не беспокоит и хочется больше мягкости — рассмотрите ППУ или холлофайбер. У производителей есть модели разной плотности и жёсткости, так что выбор есть.

Идеальная формула для сна:

  • Жёсткий нижний слой (например, пружины-змейки, деревянный каркас или ремни).
  • Мягкий верхний (синтепух, пух, перо и др.).

Варианты для любого случая

Кроме популярных вариантов, встречаются и менее известные наполнители: синтепух, струттофайбер, дюрафил, периотек, мебельная вата, кокосовая койра и другие. У каждого свои особенности, и можно подобрать оптимальный по цене, плотности и назначению.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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