Диван, на котором захочется остаться навсегда — вот как не ошибиться с выбором наполнителя

3:31 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Выбирая диван, многие ориентируются на внешний вид, цвет обивки и цену. Но главное — скрыто внутри. Именно наполнитель определяет, насколько диван прослужит долго, будет ли удобным и сможет ли заменить кровать. От этого выбора зависит гораздо больше, чем кажется.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Гостиная

Пружины: когда важна поддержка и долговечность

Независимый пружинный блок (НПБ). Этот вариант популярен за счёт своей "умной" конструкции: каждая пружинка работает автономно и не тянет за собой другие. Такая система обеспечивает точечную поддержку и подходит даже людям с высоким весом. Дополнительные мини-пружины внутри увеличивают нагрузочную выносливость сидения.

Блок "Боннель". Здесь все пружины связаны между собой, образуя единую конструкцию. Такая система надёжна и устойчива, но жесткость может показаться чрезмерной — особенно для тех, кто ценит мягкость.

Пружинная змейка. Металлическая сетка зигзагообразной формы. Отличный вариант для тех, кто использует диван именно как сидение: высокая прочность, упругая поддержка. А вот для сна — не лучший выбор.

Беспружинные варианты: тишина, мягкость и лёгкость

Пенополиуретан (ППУ). Известен как поролон. Лёгкий, упругий, удобный. Отличный вариант, если нужен мягкий диван, но без провалов. При этом важно выбирать плотный ППУ, чтобы он не просел через пару месяцев.

Синтепон. Мягкий и лёгкий, но скорее как добавка, чем основной элемент. Чаще всего применяется в подлокотниках и спинках.

Холлофайбер. Пожалуй, лучший выбор среди синтетических материалов. Воздушные полиэфирные шарики создают идеальный баланс между мягкостью и упругостью. Универсальный, бюджетный и долговечный.

Пенополистирол. Мелкие шарики часто можно встретить в пуфах. Не для всех моделей диванов, зато отлично держит форму и подходит для нестандартной мебели.

Латекс. Материал нового поколения, создающий эффект "памяти" формы. Идеален для ортопедических моделей. Дорогой, но с максимальным комфортом и анатомической поддержкой.

Какой наполнитель выбрать для ежедневного сна?

Если диван будет использоваться как кровать, важно найти баланс: не слишком жёстко и не слишком мягко. Лучшее решение — независимый пружинный блок: он адаптируется к телу, поддерживает позвоночник и не деформируется со временем.

Если спина не беспокоит и хочется больше мягкости — рассмотрите ППУ или холлофайбер. У производителей есть модели разной плотности и жёсткости, так что выбор есть.

Идеальная формула для сна:

Жёсткий нижний слой (например, пружины-змейки, деревянный каркас или ремни).

Мягкий верхний (синтепух, пух, перо и др.).

Варианты для любого случая

Кроме популярных вариантов, встречаются и менее известные наполнители: синтепух, струттофайбер, дюрафил, периотек, мебельная вата, кокосовая койра и другие. У каждого свои особенности, и можно подобрать оптимальный по цене, плотности и назначению.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.