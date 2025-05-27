Накипь в чайнике атакует! Лимонная кислота вступает в бой без уксуса и запахов

1:28 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Знаете ли вы, что обычная накипь в электрическом чайнике может портить вкус воды и сокращать срок службы прибора? При этом многие пытаются бороться с ней уксусом или пищевой содой — но эти методы не всегда удобны и оставляют запахи.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Чистка чайника

Есть простой и надёжный способ очистить чайник без резких запахов и остатков — с помощью лимонной кислоты. Этот натуральный порошок продаётся в аптеках и магазинах диетических продуктов, и именно он стал настоящим спасением для многих хозяек.

Как убрать накипь лимонной кислотой:

Наполните чайник водой примерно наполовину.

Добавьте 1 столовую ложку лимонной кислоты.

Вскипятите воду и дайте ей постоять в чайнике около 15 минут.

Слейте раствор и хорошо промойте чайник чистой водой.

Если накипь осталась, повторите процедуру.

Этот способ не только эффективно удаляет известковый налёт, но и совершенно не повреждает нержавеющую сталь. В отличие от уксуса, лимонная кислота не оставляет никаких посторонних запахов — чайник после чистки будет пахнуть только свежестью.

Кроме того, лимонная кислота — доступное и экологичное средство, которое помогает сохранить прибор в отличном состоянии при регулярном использовании. Для оптимального результата рекомендуется чистить чайник таким образом каждые две недели.

Уточнения

Ча́йник — полое изделие (сосуд) различной формы с крышкой, ручкой и носиком (также существуют чайники без носика), предназначенное для кипячения воды и заваривания чая.



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